Emine Erdoğan, NATO liderlerinin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi yalnızca diplomatik temaslara değil, lider eşlerinin katılımıyla gerçekleştirilen sosyal ve tematik programlara da ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'daki Çankaya Köşkü'nde zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini ağırladı.Program kapsamında lider eşleri Çankaya Köşkü'nde Emine Erdoğan tarafından karşılandı.Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın yanı sıra Lüksemburg, Karadağ, Slovenya, Estonya, Yunanistan, Danimarka, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Çekya, Kanada, Polonya, Litvanya, Güney Kore, Romanya, Finlandiya, Ukrayna ve Fransa'yı temsilen lider eşleri programa katıldı.Karşılama programının ardından konuklar, 'Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak' temasıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.Toplantıda, çocukların dijital platformlarda karşı karşıya kaldığı güvenlik riskleri, çevrim içi tehditler ve bu alanda uluslararası farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.Yuvarlak masa toplantısında, dijital çağda çocukların güvenliğinin sağlanması amacıyla ülkeler arasında bilgi paylaşımının artırılması ve ortak projelerin geliştirilmesi konularının değerlendirilmesi hedefleniyor.Katılımcıların, çocuk haklarının korunması ve güvenli dijital ortamların oluşturulmasına yönelik iyi uygulama örneklerini de paylaşması bekleniyor.Toplantının ardından Emine Erdoğan'ın konuk lider eşleri onuruna öğle yemeği vereceği bildirildi.NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen bu programın, lider eşleri arasında sosyal ve kültürel diyaloğun güçlendirilmesine katkı sağlamasının yanı sıra çocukların dijital güvenliği konusunda uluslararası farkındalığın artırılmasına da zemin oluşturması amaçlanıyor.