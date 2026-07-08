CHP'nin kasasından Özelci basına milyonlar akmış: “Bağımsız ve tarafsız gazetecilik” tartışmalarını alevlendi

CHP Genel Merkezi Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Başkanlığı koordinesinde, Burhanettin Bulut-Özgür Karabat döneminde bazı medya kuruluşlarına yapılan ödemeler ortaya çıktı. CHP kaynaklarından edinilen tabloya göre, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında çeşitli medya şirketlerine toplam 124 milyon 68 bin 338 TL ödeme yapıldı.Listenin zirvesinde 79 milyon 220 bin TL ile Halk TV yer alırken, onu 33 milyon 700 bin TL ile Tele1 izledi. Bir siyasi partinin, kamuoyunda “bağımsız ve tarafsız basın” iddiasıyla yayın yapan medya kuruluşlarına milyonlarca lira aktarması, “Habercilik mi yapılıyor, siyasal propaganda mı fonlanıyor?” sorusunu gündeme taşıdı.CHP GENEL MERKEZİNDEN MEDYAYA 124 MİLYON TLCHP Genel Merkezi üzerinden bazı televizyon, gazete, dijital medya ve reklam şirketlerine yapılan ödemelere ilişkin tablo ortaya çıktı. CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat döneminde medya kuruluşlarına toplam 124 milyon 68 bin 338 TL ödeme yapıldı.Ödemelerin yıllara göre dağılımında 2024 yılında 38 milyon 670 bin TL, 2025 yılında 60 milyon 432 bin 338 TL, 2026 yılında ise 24 milyon 966 bin TL ödeme yapıldığı görüldü. Tablo, CHP'nin yalnızca siyaset üretmediğini; aynı zamanda medya alanında ciddi bir finansman ağı kurduğunu da gözler önüne serdi.ASLAN PAYI HALK TV'YE: 79 MİLYON 220 BİN TLOrtaya çıkan listede en büyük ödeme Halk Radyo TV Yayıncılık A.Ş.'ye yapıldı. Halk TV'ye 2024 yılında 24 milyon 180 bin TL, 2025 yılında 35 milyon 40 bin TL, 2026 yılında ise 20 milyon TL olmak üzere toplam 79 milyon 220 bin TL ödendi.Kamuoyunda “bağımsız yayıncılık” iddiasıyla öne çıkan Halk TV'nin, CHP Genel Merkezi'nden bu ölçekte ödeme alması, medya etiği açısından ciddi bir tartışma doğurdu. Bu zeminde Halk TV'nin yayın çizgisiyle, CHP kasasından gelen milyonlarca liralık ödeme arasındaki ilişki daha fazla sorgulanmaya başlandı.TELE1'E 33 MİLYON 700 BİN TL: MUHALİF EKRANIN FİNANS KAYNAĞI TARTIŞMADAListenin ikinci sırasında Tele1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Ltd. Şti. yer aldı. Tele1'e 2024 yılında 12 milyon 900 bin TL, 2025 yılında ise 20 milyon 800 bin TL ödeme yapıldığı; toplam ödemenin 33 milyon 700 bin TL olduğu görüldü.Böylece Halk TV ve Tele1'e yapılan toplam ödeme 112 milyon 920 bin TL'ye ulaştı. Bu tablo, “CHP'nin ekran gücü hangi finansal ilişkilerle ayakta tutuluyor?” sorusunu daha da önemli hâle getirdi.BİRGÜN'E 3 MİLYON 511 BİN TLCHP Genel Merkezi'nden BirGün Yayıncılık A.Ş.'ye de ödeme yapıldığı görüldü. Tabloya göre BirGün'e 2024 yılında 798 bin TL, 2025 yılında 1 milyon 713 bin 538 TL, 2026 yılında ise 1 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon 511 bin 538 TL ödeme yapıldı.İktidara karşı sert yayın çizgisiyle bilinen BirGün'e yapılan bu ödeme de “gazetecilik faaliyeti ile parti finansmanı arasındaki sınır nerede başlıyor, nerede bitiyor?” sorusunu gündeme getirdi.TELE1'DEN SONRA TELE2'YE DE PARA AKTIListede dikkat çeken bir diğer ödeme de Tele2 Haber Yayıncılık Ltd. Şti.'ye yapıldı. Tele2'ye 2025 yılında 600 bin TL, 2026 yılında ise 2 milyon 400 bin TL olmak üzere toplam 3 milyon TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı.Tele1'den sonra yayın hayatına giren Tele2'ye de CHP Genel Merkezi'nden ödeme yapılması, medya yapılanmasının sadece mevcut kanallarla sınırlı kalmadığını, yeni mecralara da kaynak aktarıldığını gösterdi.YURTTAŞ MEDYA'YA 2 MİLYON 406 BİN TLYouTube ve sosyal medya mecralarında sokak röportajları ve muhalif içeriklerle bilinen Yurttaş Medya Reklam Org. Ltd. Şti.'ye de ödeme yapıldığı belirlendi. Yurttaş Medya'ya 2024 yılında 792 bin TL, 2025 yılında 1 milyon 8 bin TL, 2026 yılında ise 606 bin TL olmak üzere toplam 2 milyon 406 bin TL ödeme yapıldı.Sokak röportajları üzerinden kamuoyu algısına etki eden dijital mecralara yapılan bu ödemeler, CHP'nin sadece televizyon kanallarına değil, sosyal medya ve dijital propaganda alanına da kaynak aktardığını ortaya koydu.NUBTUM MEDYA'YA 1 MİLYON 270 BİN TL, MELTEM RADYO VE TV'YE 900 BİN TLListede Nubtum Medya Ltd. Şti. de yer aldı. Burhanettin Bulut'a yakınlığıyla bilinen Gaye Derekaya'nın Nubtum Medya'sına 2025 yılında 1 milyon 270 bin 800 TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Bu ödeme, CHP içindeki medya ilişkileri ve partiye yakın isimler üzerinden kurulan finansal ağ tartışmalarını da beraberinde getirdi.Listede Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın himayesindeki Meltem Radyo ve TV Yayıncılık A.Ş. de yer aldı. Meltem Radyo ve TV'ye 2026 yılında 900 bin TL ödeme yapıldığı görüldü. Bu ödeme de farklı siyasi çevrelerle medya üzerinden kurulan ilişkilerin boyutuna dair yeni soru işaretleri oluşturdu.Cumhur Haber Ajansı Genel Müdürü Can Uzunkök'ün kurduğu belirtilen Sosar Medya Org. A.Ş.'ye ise 2026 yılında 60 bin TL ödeme yapıldığı kaydedildi. Her ne kadar listedeki en düşük ödeme kalemi olsa da, bu ödeme de CHP'nin medya ve iletişim alanında çok sayıda farklı yapı ile mali ilişki kurduğunu gösterdi.SİYASİ PARTİ PARASIYLA SİYASAL ALGI MÜHENDİSLİĞİ MEKANİZMASI MI KURULDU?Tabloya göre Halk TV, Tele1, BirGün, Tele2, Yurttaş Medya, Nubtum Medya, Meltem Radyo ve TV ile Sosar Medya'ya yapılan toplam ödeme 124 milyon 68 bin 338 TL oldu. Bu rakam, CHP'nin medya alanında ciddi bir finansal yönlendirme gücü oluşturduğunu gösteriyor.Kamuoyuna “bağımsız gazetecilik” diye sunulan yayınların arkasında, CHP Genel Merkezi kaynaklı milyonlarca liralık ödeme bulunması, “muhalif medya” olarak pazarlanan yapının ne kadar bağımsız olduğu sorusunu de beraberinde getiriyor.Gözlemciler, 'Medyanın temel görevi, kamuoyunu doğru bilgilendirmek, iktidarı ve muhalefeti denetlemek, toplumsal meseleleri tarafsızlık ilkesiyle ele almaktır. Ancak bir siyasi parti ile medya kuruluşları arasında bu ölçekte bir para ilişkisi varsa, burada artık sadece yayıncılık değil, siyasal algı mühendisliği tartışması da beraberinde gelir.' ifadelerini kullanıyor.CHP'den milyonlarca lira alan medya kuruluşlarının, CHP yönetimine ve CHP içi dengelere ilişkin haberlerde ne kadar objektif davranabildiği sorgulanırken, bu ödemelerin kamuoyuna hiçbir şekilde beyan edilmediği, izleyici ve okuyuculara “bu yayın kuruluşu ilgili siyasi partiden ödeme almıştır” bilgisinin verilmediğine dikkat çekiliyor.SIRA ÖZGÜR ÖZEL TARAFINDAN FONLANAN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA MI?Kulislerde, CHP Genel Merkezi kaynaklı medya ödemelerine ilişkin tablonun yalnızca ilk perde olduğu konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde CHP Genel Merkezi tarafından fonlandığı iddia edilen sosyal medya hesapları, dijital propaganda ağları ve bu hesaplara aktarılan kaynaklara ilişkin daha detaylı bilgilerin de basına sızacağı belirtiliyor.Söz konusu bilgilerin kamuoyuna yansıması hâlinde, CHP'nin yalnızca televizyon ve gazete mecralarıyla değil; sosyal medya hesapları, dijital içerik üreticileri ve algı operasyonu yürüten platformlarla da nasıl bir mali ilişki kurduğu daha net görüleceği ifade ediliyor. Özgür Özel yönetiminin ve adı geçen medya kuruluşlarının, ortaya çıkan 124 milyon TL'lik ödeme tablosuna ilişkin kamuoyuna şeffaf bir açıklama yapması bekleniyor.