Ankara'da Sabah Koşusu! Macron Güne Başkent Sokaklarında Başladı

NATO Liderler Zirvesi, dün Ankara'da başladı.Dün sabah saatlerinde tek tek liderler Ankara'ya ulaşırken, akşam ise yemekte bir araya gelindi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde devam eden zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise sabah saatlerinde Ankara'da koşuya çıktı.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, günlerdir konuşulan sabah koşusunu gerçekleştirdi.Macron, zirve programı başlamadan önce Seğmenler Parkı'nda koşuya çıktı.Macron parka geçerken kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Günaydın ve merhaba' dedi.Fransa Cumhurbaşkanı, sabah saatlerinde Seğmenler Parkı'nda koşusunu yaparken park çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.Güvenlik ekipleri parkın çevresinde geniş tedbirler uyguladı.Macron, sabah antrenmanını tamamladıktan sonra NATO Zirvesi kapsamındaki resmi temaslarına katılmak üzere park alanından ayrıldı.