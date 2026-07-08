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Beyaz Gazete
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Ankara'da Sabah Koşusu! Macron Güne Başkent Sokaklarında Başladı

NATO zirvesi için Türkiye'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, otelinden çıkıp sabah koşusu yaptı.

Ankara'da Sabah Koşusu! Macron Güne Başkent Sokaklarında Başladı
Ekleme: 8.07.2026 - 09:12 Güncelleme: 8.07.2026 - 09:19 / Editör: Fehmi Öztürk
Ankara'da Sabah Koşusu! Macron Güne Başkent Sokaklarında Başladı
NATO Liderler Zirvesi, dün Ankara'da başladı.

Dün sabah saatlerinde tek tek liderler Ankara'ya ulaşırken, akşam ise yemekte bir araya gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde devam eden zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise sabah saatlerinde Ankara'da koşuya çıktı.

SABAH KOŞUSUNDA BASIN TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, günlerdir konuşulan sabah koşusunu gerçekleştirdi.

Macron, zirve programı başlamadan önce Seğmenler Parkı'nda koşuya çıktı.

Ankara'da Sabah Koşusu! Macron Güne Başkent Sokaklarında Başladı

'GÜNAYDIN'
Macron parka geçerken kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Günaydın ve merhaba' dedi.

Ankara'da Sabah Koşusu! Macron Güne Başkent Sokaklarında Başladı

SEĞMENLER PARKI'NDA SIKI GÜVENLİK
Fransa Cumhurbaşkanı, sabah saatlerinde Seğmenler Parkı'nda koşusunu yaparken park çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Güvenlik ekipleri parkın çevresinde geniş tedbirler uyguladı.

Ankara'da Sabah Koşusu! Macron Güne Başkent Sokaklarında Başladı

KOŞUNUN ARDINDAN ZİRVE PROGRAMINA GEÇTİ
Macron, sabah antrenmanını tamamladıktan sonra NATO Zirvesi kapsamındaki resmi temaslarına katılmak üzere park alanından ayrıldı.

Ankara'da Sabah Koşusu! Macron Güne Başkent Sokaklarında Başladı