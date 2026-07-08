Altın Güne Kayıpla Başladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Yatırımcılar piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar oldu? İşte 8 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...Alış: 4.128,86 dolarSatış: 4.129,69 dolarAlış: 5.646,81 TLSatış: 5.843,01 TLAlış: 39.769,31 TLSatış: 40.526,02 TLAlış: 40.380 TLSatış: 40.687 TLAlış: 19.819,22 TLSatış: 20.319,12 TLAlış: 9.940,22 TLSatış: 10.158,77 TLAlış: 6.211,65 TLSatış: 6.211,77 TL