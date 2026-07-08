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Altın Güne Kayıpla Başladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatları ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden alevlenmesiyle haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Ekleme: 8.07.2026 - 11:09 Güncelleme: 8.07.2026 - 11:14 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Güne Kayıpla Başladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Yatırımcılar piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar oldu? İşte 8 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış: 4.128,86 dolar
Satış: 4.129,69 dolar

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.646,81 TL
Satış: 5.843,01 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 39.769,31 TL
Satış: 40.526,02 TL

TAM ALTIN

Alış: 40.380 TL
Satış: 40.687 TL

YARIM ALTIN

Alış: 19.819,22 TL
Satış: 20.319,12 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.940,22 TL
Satış: 10.158,77 TL

GRAM ALTIN

Alış: 6.211,65 TL
Satış: 6.211,77 TL