Altın Güne Kayıpla Başladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Altın fiyatları ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden alevlenmesiyle haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Yatırımcılar piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar oldu? İşte 8 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.128,86 dolar
Satış: 4.129,69 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.646,81 TL
Satış: 5.843,01 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 39.769,31 TL
Satış: 40.526,02 TL
TAM ALTIN
Alış: 40.380 TL
Satış: 40.687 TL
YARIM ALTIN
Alış: 19.819,22 TL
Satış: 20.319,12 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.940,22 TL
Satış: 10.158,77 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.211,65 TL
Satış: 6.211,77 TL