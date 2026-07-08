ABD İran'a Saldırı Başlattı! Patlama Sesleri Duyuldu

ABD ile İran arasında son dönemde art arda yaşanan karşılıklı hamleler ve misillemeler bölgedeki gerilimi tırmandırırken, yeni bir saldırı haberi daha geldi.İran'ın devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde birkaç patlama sesi duyulduğuna dair bilgiler aldığını duyurdu. Ayrıca aynı eyaletteki Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyulduğu aktarıldı.Diğer yandan, Sirik kentindeki patlamaların Tahiruyi köyünden geldiği ve şu ana kadar 7 patlama sesi duyulduğu bilgisi verildi.Patlama seslerinin Keşm Adası'ndan da geldiği belirtilirken patlamaların kesin yeri ve kaynağının henüz bilinmediği aktarıldı.ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına yanıt olarak İran'a karşı bir dizi güçlü saldırı başlattığını açıkladı.Açıklamada şöyle denildi:“"ABD’nin bu saldırıları, Hürmüz Boğazı’ndan geçen üç ticari gemiye yönelik İran saldırılarına yanıt niteliğindedir. İran’ın sergilediği saldırganlık haksız, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlali niteliğindeydi."”İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD saldırılarının mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek, zorbalık ve baskıyla sonuca ulaşılamayacağını ifade etti.Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.İranlı yetkili, Washington yönetiminin 14 maddelik mutabakat zaptındaki bazı maddeleri ihlal ettiğini savundu.Kalibaf, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki düzenlemelerinin ihlal edildiğini, askeri saldırı tehdidinin sürdürüldüğünü, İran'ın güney bölgelerine saldırı düzenlendiğini, petrol yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konulduğunu ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti.İran Meclis Başkanı Kalibaf, "Zorbalık ve baskıyla taviz koparma dönemi sona ermiştir. Bu yöntem sonuç vermez. Biz geri adım atmayız." ifadelerini kullandı.ABD ordusundan, İran’a gerçekleştirilen son saldırılarla ilgili detaylı açıklama geldi.ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına yanıt olarak İran’daki 80’i aşkın hedefin vurulduğunu ve misilleme dalgasının tamamlandığını duyurarak, "ABD güçleri, İran'ın uluslararası ticaret koridorundan geçen ticari gemilere saldırma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla, İran'ın hava savunma sistemlerini, komuta ve kontrol üslerini, kıyı radar tesislerini, gemisavar füze kapasitelerini ve Hürmüz Boğazı ile yakınlarında bulunan 60'tan fazla küçük İran İslam Devrim Muhafızları teknesini vurdu" açıklamasında bulundu.İran’ın son olarak Hürmüz Boğazı’ndan geçen ve aralarında Marshall Adaları bandıralı "M/T Al Rekayyat", Suudi Arabistan bandıralı "M/T Wedyan" ve Liberya bandıralı "M/T Cyprus Prosperity"nin de bulunduğu 3 ticari gemiye saldırdığı belirtilerek, "İran güçlerinin bu haksız saldırganlığı ateşkesin açık ve tehlikeli bir ihlalidir ve seyrüsefer özgürlüğünü baltalamaktadır" ifadelerine yer verildi.CENTCOM’un, İran’ın ABD ile varılan anlaşmaya uymadığı durumlarda Tahran yönetiminden hesap sormak için teyakkuzda olmayı sürdürdüğü vurgulandı.Bahreyn İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin yeni saldırılara hedef olduğu belirtilerek birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği ifade edildi.Vatandaşlara sakin olma ve güvenli bölgelere sığınma uyarısı yapılarak, "Herkesin ilgili gelişmeleri resmi kanallardan takip etmesi rica olunur" ifadelerine verildi. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada ise, hava savunma sistemlerinin yeni füze ve İHA saldırılarına karşı harekete geçtiği aktarılarak, "Duyulacak patlama sesleri düşman unsurları önleme faaliyetlerinin sonucudur" denildi. Halka resmi makamlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.Bahreyn ve Kuveyt’i hedef alan son saldırıların, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarına "ezici bir yanıt verileceği" yönündeki uyarısının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.