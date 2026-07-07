Şam’da Korku Dolu Anlar! Macron’un Oteli Yakınında Patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konakladığı otelin yakınında patlayıcı düzenekler infilak etti.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, patlamaların ardından bölge güvenlik çemberine alınırken çok sayıda yol ulaşıma kapatıldı. Reuters muhabiri, art arda patlama sesleri duyulduğunu ve olay yerinden yoğun duman yükseldiğini aktardı.Macron'un ziyareti, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bir Avrupa Birliği lideri tarafından Şam'a gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olma özelliğini taşıyor. Patlamaların, ziyaret öncesinde meydana gelmesi dikkat çekti.Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Macron ve beraberindeki heyet patlamalardan sadece on beş dakika önce otelden ayrıldı.AYRINTILAR GELİYOR...