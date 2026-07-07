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Şam’da Korku Dolu Anlar! Macron’un Oteli Yakınında Patlama

Suriye’nin başkenti Şam’da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un konakladığı otelin yakınında patlayıcı düzenekler infilak etti. Patlamaların ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken yollar trafiğe kapatıldı.

Şam’da Korku Dolu Anlar! Macron’un Oteli Yakınında Patlama
Ekleme: 7.07.2026 - 11:08 Güncelleme: 7.07.2026 - 11:29 / Editör: Fehmi Öztürk
Şam’da Korku Dolu Anlar! Macron’un Oteli Yakınında Patlama
Suriye'nin başkenti Şam'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konakladığı otelin yakınında patlayıcı düzenekler infilak etti.

Şam’da Korku Dolu Anlar! Macron’un Oteli Yakınında Patlama

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, patlamaların ardından bölge güvenlik çemberine alınırken çok sayıda yol ulaşıma kapatıldı. Reuters muhabiri, art arda patlama sesleri duyulduğunu ve olay yerinden yoğun duman yükseldiğini aktardı.

Şam’da Korku Dolu Anlar! Macron’un Oteli Yakınında Patlama

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Macron'un ziyareti, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bir Avrupa Birliği lideri tarafından Şam'a gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olma özelliğini taşıyor. Patlamaların, ziyaret öncesinde meydana gelmesi dikkat çekti.

PATLAMADAN 15 DAKİKA ÖNCE OTELDEN AYRILDI

Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Macron ve beraberindeki heyet patlamalardan sadece on beş dakika önce otelden ayrıldı.

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