Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl OIacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimleri ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 32°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE °C, 32°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 31°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.DENİZLİ °C, 35°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluİZMİR °C, 36°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 35°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 34°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 33°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 34°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 31°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 30°CParçalı bulutluÇANKIRI °C, 31°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı bulutluKONYA °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 27°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 28°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 28°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 28°CParçalı bulutluRİZE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.TRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 33°CParçalı bulutluVAN °C, 27°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 37°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 35°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 37°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 38°CParçalı ve az bulutlu