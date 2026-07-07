Kocaeli'nde Korku Dolu Anlar! Fabrikada Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Körfez Asri Mezarlığı mevkisinde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, yükselen yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri alındı.Yangının oluşturduğu yoğun duman bulutu yalnızca Körfez ilçesinde değil, Derince, İzmit ve Gölcük başta olmak üzere çevredeki birçok noktadan da görüldü.Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken, çok sayıda kişi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi yönlendirildi.Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki alanlara sıçramasını önlemek ve alevleri kontrol altına almak amacıyla yoğun müdahale başlattı.İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Yangının tamamen söndürülmesinin ardından iş yerinde meydana gelen hasarın boyutu ile yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor