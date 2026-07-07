İstanbul’da Narkotik Operasyonu! Tonlarca Zehir Malzemesi Ele Geçirildi

İstanbul’da narkotik polisinin Şişli, Esenler ve Esenyurt ilçelerinde düzenlediği 3 ayrı operasyonda piyasaya sürülmeye hazırlanan 116 kilo 390 gram metamfetamin ile 34 kilo 800,5 gram skunk ele geçirildi. Belirlenen 4 adres ve 1 araca yönelik gerçekleştirilen baskınlarda biri çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra çok sayıda kimyasal katkı maddesi, hassas teraziler ve ruhsatsız silahlar bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ilçede gerçekleştirdiği operasyonlarda, 116 kilo 390 gram metamfetamin ile 34 kilo 800,5 gram skunk ele geçirildi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda biri çocuk 7 şüpheli gözaltına alındı.Narkotik ekiplerinin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 6-7 Temmuz 2026 tarihlerinde belirlenen 4 adres ve 1 araca yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi.Şişli, Esenler ve Esenyurt'taki aramalarda, uyuşturucu maddelerin yanı sıra 249 sentetik ecza hapı, 10 gram afyon sakızı, 39 kilo 700 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu madde imalinde kullanılan çok sayıda malzeme, aparat, 8 hassas terazi, 2 tabanca, 34 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 lira bulundu.Yakalanan şüphelilerden 2'sinin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edileceği, 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.11