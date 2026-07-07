Dünyanın Güvendiği Türkiye! Korkutata Ankara'nın Diplomatik Gücüne Dikkat Çekti

AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, küresel sistemin yeniden inşa edildiği bu kritik süreçte Türkiye’nin üstlendiği tarihi ve stratejik role dikkat çekti. Korkutata, Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel ölçekte bir güven ve çözüm merkezi olduğunu vurguladı.İşte Zeki Korkutata’nın uluslararası ilişkilerde ve güvenlik mimarisinde Türkiye’nin vizyonunu ortaya koyan o paylaşım;Tarih, uluslararası sistemin yeniden şekillendiği dönemlerde bazı ülkelere özel sorumluluklar yükler. Bugün Türkiye, sahip olduğu stratejik konum, güçlü diplomatik kapasite ve çok yönlü dış politika anlayışıyla bu sorumluluğu taşıyan ülkelerin başında geliyor.NATO Zirvesi’nin ülkemizde toplanması, Türkiye’nin güvenlik mimarisine sunduğu katkının ve uluslararası güvenin somut bir yansımasıdır. Karadeniz’den Akdeniz’e, Kafkasya’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş coğrafyada istikrarı güçlendiren her adımda Türkiye’nin yapıcı iradesi hissedilmektedir.Önümüzdeki dönemin güvenlik anlayışı; askerî kapasiteyi, teknolojik dönüşümü, enerji güvenliğini, ekonomik dayanıklılığı ve diplomatik etkinliği aynı çatı altında buluşturmayı gerektiriyor. Türkiye, tarihinden aldığı birikimi çağın ihtiyaçlarıyla buluşturarak bu yeni güvenlik vizyonuna önemli katkılar sunabilecek imkâna ve iradeye sahiptir.İnanıyorum ki yeni dünya düzeni, güç merkezlerinin yer değiştirdiği bir dönem olmanın ötesinde; sorumluluk üstlenen ülkelerin öne çıktığı bir döneme dönüşecektir. Türkiye de bu sürecin yönünü tayin eden, güven veren ve çözüm üreten ülkeler arasında yer almaya devam edecektir.