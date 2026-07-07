Ankara'dan Dünyaya Mesaj! Kristersson'dan Türkiye Açıklaması

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 36. NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Kristersson, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumuna dikkat çekerek, "Türkiye çok önemli bir NATO üyesi." dedi. Ankara'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Kristersson, Türkiye'nin özellikle savunma sanayisindeki gelişimiyle kendini kanıtladığını söyledi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 36. NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Kristersson, Türkiye'nin NATO içindeki kritik rolüne ve savunma sanayisindeki yükselişine dikkat çekti.Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir kapasiteye ulaştığını belirten Kristersson, "Türkiye, savunma sanayisi alanında kendisini kanıtlamış durumda. NATO'ya özgün ve önemli kabiliyetler kazandırıyor. Ben teknik ayrıntılar konusunda uzman değilim ancak Türkiye'nin NATO ittifakı açısından son derece önemli ve güçlü üyelerden biri olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.Türk insansız hava araçlarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Kristersson; "Bu konuda teknik yetkinliğim yok. Savunma Bakanım tüm bilgi ve detaylara hâkim." diyerek değerlendirmeyi savunma alanındaki uzmanlara bıraktığını ifade etti.