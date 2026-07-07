Ambalajlı Sularda Fahiş Zam! Ticaret Bakanlığından Marketlerde Denetim

Geri dönüşümü desteklemek amacıyla hayata geçirilen depozito güncellemesini fırsat bilen bazı üretici ve satıcıların ambalajlı içecek fiyatlarına fahiş zamlar yansıtması üzerine Ticaret Bakanlığı duruma el koydu.Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerdeki depozito katılım payı artışını bahane ederek maliyetin çok üzerinde zam yapan fırsatçılara karşı Ticaret Bakanlığı kapsamlı denetim süreci başlattı.Ulusal ve yerel market zincirleri ile sektör temsilcilerini haksız fiyat uygulamaları konusunda net bir dille uyaran bakanlık, ambalajlı su başta olmak üzere tüm içecek gruplarında üretici, tedarikçi ve perakende noktalarını mercek altına aldı.Geri dönüşümün teşvik edilmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla uygulanan depozito katılım payının güncellenmesinin ardından piyasada hareketlilik yaşandı.Çeşitli üretici ve satıcıların, yaşanan maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına ek artışlar yansıtması üzerine Ticaret Bakanlığı konuyu derhal incelemeye aldı.Ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcilerine yönelik yapılan resmi uyarıda, maliyet artışı dışında gerçekleştirilecek her türlü fiyat artışının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği bildirildi.Tüketicilerin mağdur edilmesini önlemek amacıyla sahaya inen denetim ekipleri, ambalajlı su başta olmak üzere ilgili tüm içecek ürünlerinde inceleme başlattı.Üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceği aktarıldı.Maliyet artış sınırını aşarak fahiş fiyat uygulayan işletmelere yönelik gerekli idari yaptırımların tavizsiz şekilde uygulanacağı vurgulandı.Çevre politikalarıyla uyum içinde hareket edildiğini açıklayan Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarını koruma kararlılığını yineledi.Piyasa düzeninin ve adil rekabet koşullarının muhafaza edilmesi amacıyla gerekli bütün idari ve hukuki tedbirlerin alınmaya devam edileceği paylaşıldı.Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Ülkemizde geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında, çeşitli üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığı görülmektedir.Bu kapsamda Ticaret Bakanlığımızca konu derhâl incelemeye alınmış; ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcileri, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği hususunda açık şekilde uyarılmıştır.Ticaret Bakanlığımızca, ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır."