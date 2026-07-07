AKOM Tarih Verdi! İstanbul'a Yeniden Yağış Geliyor

AKOM'un haftalık hava tahminine göre İstanbul'da hafta boyunca güneşli hava etkili olacak. Ancak perşembe günü gök gürültülü sağanak beklenirken, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların yeniden 33 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM), değerlendirmesine göre hafta boyunca, perşembe günü dışında yağış beklenmiyor.Kent genelinde havanın çoğunlukla güneşli geçeceği tahmin edilirken, 9 Temmuz Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.Tahminlere göre perşembe günü metrekareye 5 ila 12 kilogram arasında yağış düşecek. Yağışla birlikte en yüksek hava sıcaklığının 27 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.Perşembe günkü yağışın ardından cuma günü hava yeniden parçalı az bulutlu ve açık olacak. Hafta sonuyla birlikte sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek.Cumartesi günü termometrelerin 32 dereceyi, pazar günü ise 33 dereceyi göstermesi beklenirken, İstanbul'da yaz sıcaklarının yeniden etkisini artıracağı tahmin ediliyor.