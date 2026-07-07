ABD Başkanı Trump Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı

36. NATO Liderler Zirvesi'ne Türkiye 2. kez ev sahipliği yapıyor.32 ülke liderlerini bir araya getiren zirveye ABD Başkanı Donald Trump da katılıyor.Zirveye geleceğini 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için' diyerek duyuran Donald Trump, Ankara'ya ulaştı.Zirve öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Trump'ı taşıyan uçak, Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı havalimanında karşıladı.İki ülke lideri ilk karşılaşmada tokalaştı, sohbet etti.Türkiye ve ABD ilişkilerinin detaylı olarak masaya yatırılacağı bir ikili görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.Trump ve Erdoğan'ın Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştireceği görüşmenin 15.00'da olacağı belirtildi.