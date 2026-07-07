17 Yıl Sonra Bir İlk! Emmanuel Macron Suriye’de

2024 yılının aralık ayında devrik lider Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından Suriye'nin küresel dünyayla entegrasyon çalışmaları sürüyor.Suriye ile olan diplomatik ilişkileri tazelemek adına 17 yıl aradan sonra Şam'a ayak basan ilk Fransa Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron, tarihi bir ziyarete imza attı.Macron, sosyal medya hesabından Suriye ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Buraya, Suriye halkına Fransa'nın desteğini ifade etmek için geldim. Egemen, birliğini çeşitliliği içinde koruyan ve komşularıyla barış içinde yaşayan bir Suriye için buradayız. Gelin, birlikte istikrar ve barış adına yeni bir sayfa açalım.' dedi.Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Macron, iki ülke heyetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek.Görüşmelerde Suriye'nin yeniden inşası başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konulardaki son gelişmeler ile çeşitli alanlardaki ikili iş birliği imkanlarının ayrıntılı bir şekilde ele alınması bekleniyor.Macron'a ziyareti sırasında TotalEnergies ve Fransız konteyner taşımacılığı grubu CMA CGM'nin CEO'ları da dahil olmak üzere iş dünyasının önde gelen isimleri eşlik ediyor.İki liderin daha sonra Ankara'daki NATO zirvesine katılmak üzere yola çıkması bekleniyor.Ancak ziyaretin stratejik öneminden ziyade, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından onuruna verilen akşam yemeğindeki görüntüler sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi.Şam'ın tarihi bir restoranında kapalı alanda düzenlenen yemekte Macron'un, tüm ısrarlara rağmen güneş gözlüklerini gözünden bir an bile çıkarmaması dikkat çekti.Asıl şaşkınlık yaratan anlar ise Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın kendisine hararetle ve el hareketleriyle bir şeyler anlattığı esnada yaşandı.Macron, Şara'nın bu yoğun diyalog çabası karşısında hiçbir mimik sergilemedi, kafa sallamadı ve tamamen tepkisiz bir şekilde sadece baktı.Fransa liderinin bu 'donakalmış' ve mesafeli tavrı, diplomatik nezaket kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle hem eleştiri topladı hem de gizemli havasıyla merak uyandırdı.Macron, Şam'daki temasları kapsamında tarihi Emevi Camii'ni ziyaret etti ve burada da gözlüklerini cami içerisinde dahi çıkarmadı.Macron'un bu sıra dışı gözlüklü imajı, akıllara geçtiğimiz aylarda düzenlenen Davos Zirvesi'ndeki benzer görüntüleri getirdi.Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına da mavi camlı özel gözlükleriyle katılan Macron, tüm resmi devlet lideri oturumlarında ve ikili görüşmelerde bu gözlükleri gözünden ayırmamıştı.Fransız medyası Davos döneminde Macron'un bu tercihinin bir moda akımı ya da diplomatik bir mesaj değil, tamamen sağlık kaynaklı olduğunu yazmıştı.Uzmanlara göre Macron'un gözünde, gözün koruyucu dokusundaki bir kan damarının patlamasıyla oluşan ve dışarıdan oldukça kırmızı, bazen ürkütücü görünen “subkonjonktival kanama” rahatsızlığı vardı.