Yeni Cezalar Yolda! Drift Ve Makas Atanın Ehliyeti İptal Edilecek

Trafik magandalarına göz açtırılmayacak...Trafik güvenliğini artırmak amacıyla aday sürücülere yönelik uygulanan cezai yaptırımların kapsamının genişletilmesi planlanıyor.TBMM'ye sunulan yeni torba kanun teklifi doğrultusunda, aday sürücülerin karıştığı bazı trafik ihlallerine yönelik cezaların caydırıcılığının artırılması öngörülüyor.Hazırlanan taslak yasalaşırsa, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan aday sürücülerin belgeleri tamamen iptal edilecek.Mevcut yasal mevzuata göre; trafikte drift yapmak, makas atmak ya da ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermemek gibi kural ihlalleri yapıldığında aday sürücülerin belgelerine geçici olarak el konulabiliyor.Yeni torba kanun teklifinde yer alan düzenlemeyle birlikte, bu geçici tedbir uygulaması yerini kalıcı iptale bırakacak.Trafik güvenliğini doğrudan tehlikeye atan bu ihlalleri gerçekleştiren aday sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek.Yetkililer, bu adımın trafikteki caydırıcılığı önemli ölçüde artırmasını bekliyor.Meclis'e sunulan etki analizi raporunda yer alan verilere göre, 2017 yılından 17 Haziran 2026 tarihine kadar geçen süreçte toplam 161 bin 347 aday sürücünün belgesi iptal edildi.Aday sürücü belgelerinin iptal edilmesindeki en büyük etken ise alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanımı oldu.Yapılan denetimler sonucunda, bu gerekçeyle belgesini kaybeden aday sürücü sayısının 123 bin 72 olduğu kayıtlara geçti.