Türk Tiyatrosunun Usta İsmiydi! Zihni Göktay Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu Zihni Göktay'dan acı haber geldi.Bir süre önce rahatsızlanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan 79 yaşındaki oyuncu Zihni Göktay yaşamını yitirdi.Tiyatro oyuncusu Nedim Saban, Göktay'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığını duyurmuştu.Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının vefat ettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:“'Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız.'”Usta tiyatrocu Zihni Göktay'ın eşi Sevinç Göktay, Ocak 2022'de yaşama veda etmişti.İstanbul'un Fatih ilçesinde doğan Zihni Göktay, eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. Tiyatroya amatör olarak 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi'nde başladı. Profesyonel oyunculuk kariyerine 1964 yılında adım attı.1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde görev yapan sanatçı, 1973 yılından itibaren İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer aldı. Burada uzun yıllar boyunca çok sayıda oyunda sahneye çıkan Göktay, özellikle komedi türündeki performanslarıyla tanındı. Kariyeri boyunca 72'den fazla tiyatro oyununda rol aldı.1978-1996 yılları arasında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatrosu Şubesi'nde yönetmen ve oyuncu olarak görev yapan Göktay, uzun yıllar film seslendirme sanatçılığı da yaptı. Daha sonraki dönemde ise yalnızca rol aldığı yapımlarda kendi karakterini seslendirmeyi tercih etti.Sahne kariyerinde Kanlı Nigar, Sarıpınar 1914, Pembe Konağın Gelinleri, Resimli Osmanlı Tarihi ve Lüküs Hayat gibi önemli oyunlarda rol aldı.Sinemada ise 1976 yapımı Tosun Paşa filmindeki Ruhi, Meraklı Köfteci'ndeki Deli Kaleci, Hababam Sınıfı: Merhaba ve devam filmlerindeki Üçbuçuk Yusuf karakterleriyle hafızalarda yer etti. Ayrıca Döngel Karhanesi, Fahriye Abla, Atla Gel Şaban ve Çıngıraklı Top gibi yapımlarda da rol aldı.Televizyon kariyerinde ise Bizimkiler, Kuruntu Ailesi, Koçum Benim, Cennet Mahallesi, Avrupa Yakası, Üvey Baba ve birçok sevilen dizide farklı karakterlere hayat verdi.