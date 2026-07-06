Türk Telekom, NATO Zirvesi'nin teknoloji gücü oldu...

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 36. NATO Zirvesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, Ankara'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bir kez daha küresel diplomasinin merkezi haline geldiğini belirterek, Türk Telekom'un da bu önemli organizasyonda teknoloji altyapısıyla görev almaktan gurur duyduğunu söyledi.Şahin, Türkiye'nin en güçlü iletişim altyapısıyla zirvenin teknoloji ayağına destek verdiklerini ifade ederek, Ankara Aydınlıkevler'de bulunan Genel Müdürlük yerleşkesindeki Türkiye'nin en büyük Network Yönetim Merkezi'nden (SMC) tüm sürecin anbean takip edildiğini kaydetti.Türk Telekom ekiplerinin zirve boyunca iletişim altyapısının kesintisiz ve güvenli şekilde hizmet vermesi için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Şahin, böylesine büyük bir uluslararası organizasyonda teknolojileriyle yer almaktan büyük gurur duyduklarını dile getirdi.Açıklamasında, Türkiye'nin misafirperverliğini simgelemek amacıyla Genel Müdürlük binasının cephesine NATO Zirvesi'ne katılan ülkelerin bayraklarının yansıtıldığını belirten Şahin, bu çalışmayla dünyaya güçlü bir dostluk ve dayanışma mesajı vermeyi amaçladıklarını ifade ederek, küresel diplomasinin kalbinin attığı tarihi zirvenin uluslararası diyaloğun güçlenmesine ve ortak geleceğe katkı sunmasına katkı sağlamasını temenni ederek, organizasyonda emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.Ebubekir Şahin açıklamasında, '36. NATO Zirvesi ile başkentimiz Ankara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bir kez daha küresel diplomasinin merkezi oluyor. Biz de Türk Telekom olarak bu büyük organizasyonun teknolojimizle bir parçası olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.Türkiye'nin en güçlü altyapısıyla, Aydınlıkevler Genel Müdürlüğümüzdeki Türkiye'nin en büyük Network Yönetim Merkezinden (SMC) tüm süreci anbean takip ediyoruz. Ülkemizin misafirperverliğini göstermek adına, Genel Müdürlük binamızda katılımcı ülkelerin bayraklarını yansıtarak dünyaya güçlü bir dostluk ve dayanışma mesajı iletiyoruz.Küresel diplomasinin kalbinin attığı bu tarihi zirvenin, uluslararası diyaloğu güçlendirerek ortak geleceğimize katkı sunmasını diliyor; organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.' ifadelerini kullandı.