Şırnak'ta Polis Aracı Takla Attı! İki Polis Memuru Yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki resmi polis aracının önünde ilerleyen bir araca çarpmamak için yaptığı ani manevra sırasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis aracı kontrolden çıkarak takla attı.Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Takla atan araçta sıkışan iki polis memuru, itfaiye ekipleri ile çevrede bulunan vatandaşların ortak çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı polis memurları, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Hastanede tedavi altına alınan iki polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.Yetkililer, olay yerinde yapılan teknik çalışmaların ardından kazaya ilişkin detayların hazırlanacak raporla netlik kazanacağını bildirdi.