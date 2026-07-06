Plajda Tesettürlü Anne İle Kızına Saldırmıştı! O Şüpheli Hakkında tutuklama Talebi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan bir plajda, yaşlı bir kadının çevrede bulunan tesettürlü anne ve kıza sözlü saldırıda bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olay, Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez İpekkum Plajı'nda meydana geldi.İddiaya göre, plajda bulunan yaşlı İpek Akıncı isimli kadın, çevrede bulunan anne ve kıza henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü şekilde saldırmaya başladı. Sözlü saldırıya uğrayan kadınlardan biri, yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla çekerek yaşlı kadına tepki gösterdi.Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadının anne ve kıza yönelik 'defol git' ve 'sen kimsin lan' şeklinde bağırarak hakaret ettiği ve bir sandalyeyi tutup şiddetle yere fırlattığı anlar yer aldı.Olay sırasında saldırıya uğrayan kadınlardan biri eşyalarını alıp bölgeden gitmek isterken, diğer kadın ise duruma müdahale etti. Görüntüyü çeken kadının, 'Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun' diyerek annesinin plajda kalmasını istediği anlar kayıtlara geçti.Adalet Bakanlığı ise şezlong nedeniyle çıkan kavgada 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanlığı, 3 Temmuz Cuma günü saat 18.00 sıralarında İzmir'in Seferihisar ilçesi Mersinalanı Mahallesi'nde bulunan bir plajda A.A. isimli şahsın, İpek Akıncı isimli şahıs ile şezlong yeri nedeniyle yaşanan tartışma sırasında hakarete maruz kaldığını beyan etmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve yürütülen soruşturma kapsamında İpek Akıncı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 122'nci maddesinde düzenlenen nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlık, olayla ilgili adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.Seferihisar ilçesinde meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli İpek Akıncı, tutuklama istemiyle Seferihisar Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.