Murat Kurum Rakamı Paylaştı! DOA İle 5 Günde 7 Milyon 600 Bin Ambalaj Toplandı

Türkiye, yeni projeleriyle dünyaya örnek olmaya devam ediyor.Özellikle Sıfır Atık Projesi, dünya tarafından yakından takip ediliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin etkileri birçok alanda da görülüyor.Proje kapsamında yeni bir uygulama daha harekete geçirildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasını Türkiye genelinde başlattı.Uygulamayla plastik, vatandaşlar tarafından cam ve alüminyum içecek ambalajlarının iade edilmesi için her iade edilen ambalaj başına 1 TL teşvik veriliyor.İLGİ YOĞUNProjeye vatandaşların ilgisi de bir hayli yoğun...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, bu kapsamda da projeye olan ilginin son rakamlarını paylaştı.Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 günlük verileri paylaştı.Paylaşımına 'DOA artık yeni alışkanlığımız' notunu düşen Kurum, dönüşümün her geçen gün daha fazla hızlandığını duyurdu.Uygulamanın ülke ekonomisine katkısına dikkat çeken Kurum, şunları kaydetti:“5'inci günde DOA ile topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı.Atmıyor dönüştürüyor; çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz.”Cam, plastik ve metal içecek ambalajlarını iade makinelerine teslim eden vatandaşlar, hem her ambalaj için 1 lira depozito iadesi alıyor hem de geri dönüşüm sistemine katkı sunuyor.DOA'nın 81 ile yayılmasıyla birlikte yılda 25 milyar içecek ambalajı toplanacak, ekonomiye yıllık 30 milyar TL katkı sağlanacak.Bu kapsamda Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) isimli dijital uygulama da kullanılacak. Vatandaşlar DOA'yı uygulama marketlerden ücretsiz olarak indirip, kullanmaya başlayabilecek.Uygulama ile en yakın DOA iade makinesi öğrenilebilecek. Bu çerçevede DOA logosu olan plastik ve cam şişeler ile alüminyum ambalajlar, DOA uygulaması ile entegre DOA iade makinelerine bırakılabilecek.İade makinelerinde yapılan işlemler sonrasında iade bedeli, DOA uygulamasındaki dijital cüzdana yüklenecek.Vatandaşlar, biriken tutarı banka hesaplarına aktarabilecek ya da ATM'lerden direkt nakit olarak çekebilecek.Ayrıca anlaşmalı iş yerlerindeki alışverişlerinde de kullanabilecek.