KİRALIK SOSYAL KONUT EYLÜLDE BAŞLIYOR! “BAHÇELİEVLER, ÜMRANİYE GİBİ DÖNÜŞÜMÜN YOĞUN OLDUĞU İLÇELERDE TOKİ KONTENJANLAR AYIRACAK”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da AK Parti İstanbul Teşkilatları ve Mahalle Başkanları Buluşması'na katıldı. Programda Bakanlığın icraatlarına dair bilgi veren Bakan Kurum, Asrın İnşa Seferberliği, Türkiye genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ve sosyal konut projelerindeki son durumu anlattı. Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecinin önemine vurgu yapan Bakan Kurum, iş birliği içinde bu uluslararası organizasyonun başarıyla tamamlanacağını dile getirdi.Bakan Kurum, “Bir Oluruz” filminin izletildiği programda, deprem bölgesindeki çalışmalara yönelik şöyle konuştu: Sayın Cumhurbaşkanımızın o depremin ilk saatleri itibariyle; 'Bize inanın, bize güvenin, biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık, bırakmayız' sözü emin olun vatandaşımıza umut, bizlere de talimat oldu. 11 ilimizde 3 bin 482 ayrı şantiyede, 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimle birlikte - işte buradaki arkadaşlarımla birlikte - hep birlikte gece gündüz çalıştık. Konut üretiminde öyle büyük bir hıza ulaştık ki, saatte 23, günde 550 konut inşa ettik.Ve kıymetli mahalle başkanlarım, 2 yıl gibi kısa bir sürede Letonya, Estonya büyüklüğündeki bir ülkeyi yeniden inşa ettik. Yalnızca konut inşa etmedik, orada hatıraları yeniden canlandırdık. Ecdat yadigarı eserlerimizi, oradaki çarşılarımızı, meydanlarımızı, hastanelerimizi, millet bahçelerimizi; altyapı ve üstyapı yatırımlarımızla birlikte hayata geçirerek o umudu yeşerttik.İl il deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları öncesi ve sonrası görüntüleriyle anlatan Bakan Kurum şöyle devam etti: Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Asrın Felaketi'ni Asrın İnşa Seferberliği'ne dönüştüren iradedir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde, bugün Almanya'da bir afet olduğunda vatandaşını sigorta şirketinin insafına terk eden bir anlayış varken; Türkiye artık afet sonrası hızlı ve kaliteli konut üretiminde de kentsel dönüşüm tecrübesinde de tüm dünyada bir numaradır.Asrın Felaketi devletimiz ve milletimiz omuz omuza verdiğinde neler başarabileceğimizi tüm gerçeğiyle ortaya koymuştur.Kahramanmaraş depremlerinin yaraları sarılırken İzmir Ödemiş'te orman yangını ve Balıkesir'deki Sındırgı depremi yaşandığını hatırlatan Bakan Kurum, “Sındırgı'da, Karabük'te, Ödemiş'te, Bigadiç'te afetler yaşamaya devam ettik. Yine devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte bu afetlerle mücadele etti. Vakit kaybetmeden hemen milletimizin yanına koştuk. Yaraları yine aynı anlayışla sardık. Geçtiğimiz yaz bu felaketleri yaşadık. Yıl dönümü gelmeden evlerin çoğunu tamamladık. Ödemiş'te, Sındırgı'da evlerimiz bitmek üzere. Afetin üzerinden bir yıl geçmeden yuvalarımızın anahtarını teslim edeceğiz. O gün birlikte ağlamıştık inşallah o teslim töreninde birlikte güleceğiz” dedi. Ödemişli Muzaffer Atıcı'nın da arasında olduğu afetzede vatandaşların yer aldığı görüntüyü izleten Bakan Kurum, “Bu videoyu izledikten sonra inanın söylenecek tek şey şudur; Bu millet, memleketin en ücra yerinden en büyük metropolünde yaşayana kadar herkes, devletin büyüklüğünü bilmekte ve iyi gününde, kötü gününde devletini yanında istemektedir. İşte biz de o minicik çocukların güvenini, o Muzaffer kardeşimin gözyaşını, o nasırlı annelerin, babaların inancını boşa çıkarmamak için tüm mahalle başkanlarımla, tüm teşkilatlarımla birlikte gece gündüz, canla başla çalışıyoruz. İnşallah Allah ömür verdikçe de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hizmetleri, bu işleri sizlerle birlikte yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde çalışmaların süratle devam ettiğini belirten Bakan Kurum, İstanbul'da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin de kiralık sosyal konutun vatandaşların hizmetine sunulacağını anlattı. Eylül ayı itibarıyla kiralık sosyal konutların teslim edilmeye başlanacağını hatırlatan Bakan Kurum, “Burada ev sahibi TOKİ olacak. İstanbul gibi konut ihtiyacının en yoğun hissedildiği bir şehirde bu uygulamayı özellikle önemsiyoruz. İşte dönüşüm yaptığımız Bahçelievler gibi, Ümraniye gibi yoğun dönüşümün olduğu ilçelerde TOKİ Başkanlığımız kentsel dönüşüm projelerine bu kapsamda kontenjanlar ayıracak. Bu yıl Eylül ayında, vatandaşlarımıza bu kiralık konutları sunmaya başlayacağız” diye konuştu.Bugüne kadar 2 milyon 737 bin konutun dönüştürüldüğünü açıklayan Bakan Kurum, İstanbul'da yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında da 376 bin bağımsız bölümün dönüşüm sürecinin devam ettiğini söyledi. Bakan Kurum, “Kentsel dönüşüm, bir tercih değil, bir lüks değil, ertelenebilecek bir mesele değil. Ve İstanbul'a da bu kapsamda ayrı bir önem veriyoruz. Yaptığımız her iki kentsel dönüşümden bir tanesini aziz İstanbul'umuzda yapıyoruz. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nda daha dirençli, daha güvenli ve daha yaşanabilir şehirler inşa etmektir. Bu hedefe İstanbul'da en güçlü desteği verecek olan da sahayı en iyi bilen teşkilatlarımız ve mahalle başkanlarımızdır” dedi.Konuşmasını Türkiye'nin gücüne vurgu yaparak tamamlayan Bakan Kurum, şunları söyledi: Özellikle şunu unutmayalım; son yıllarda yaşadığımız bunca depremin, selin, yangının ve sayısız afetin ardından böylesine büyük bir konut devrimini gerçekleştirecek emin olun başka bir ülke yoktur. Başka bir uluslararası birlik veya organizasyon yoktur. İnanın burada saydığım işler öyle kolay işler değil. Tüm bu hizmetlerimiz Türkiye'nin yarınlarına damga vuran, milletine sevdalı, kalbi her an bu milletin istikbali için atan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesinin sonucudur. Türkiye gerçek anlamda destan yazmıştır. Bunu Cumhurbaşkanımız başarmıştır. Ülkemizle gurur duyalım, Cumhurbaşkanımızla gurur duyalım. Hep birlikte, milletimizle başardık. O yüzden milletimizle, devletimizle, teşkilatımızla gurur duyalım. İnanıyorum ki tüm dava arkadaşlarımla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye liyakatli kadroların riyasetindedir' sözünün ağırlığını taşıyacak, el birliğiyle daha çok çalışacak, ‘Yaparsa AK Parti yapar' sözünü tarihe yazdırmaya devam edeceğiz.Toplantıda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bakanlıkların çalışmalarıyla Türkiye'nin her şehrine ve her ilçesine hizmet götürüldüğünü söyledi. Son 7 yılda İstanbul'da kamu desteğiyle 994 bin konutun dönüşümünün gerçekleştirildiğini belirten Özdemir, “4 milyon İstanbullunun dirençli bir kente ve depreme dayanıklı hanelere ulaşmasına vesile olduk. Şu anda yine Bakanlığımız desteğiyle 270 bin konut yapılmaya devam etmekte. İnşallah planlanan 1 milyon 260 bin konutla da 5 milyon İstanbulluya sağlıklı yapılarını teslim edilmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. İstanbul'da 7 milyon 788 bin metrekare büyüklüğünde 35 millet bahçesini vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yapımı devam eden onun neredeyse 1.5 katı, 11 milyon 728 bin metrekare büyüklüğünde 24 millet bahçemizin de yapımını devam ettirmekteyiz” dedi. Mahalle temsilcilerinin bu yapılan hizmetleri vatandaşa anlatması gerektiğini ifade eden Özdemir, “Metroya bindiğimizde bunları anlatacağız. Berber koltuğunda berberle sohbet ederken eski Türkiye'yi, 99 depremiyle 2023 depreminin muhatabı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin arasındaki geceyle gündüz gibi farkı vatandaşımıza anlatmak zorundayız” diye konuştu.