İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu! Gözaltılar Var

İstanbul ve Muğla'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı. Firari 10 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip ile çeşitli kurumlardan elde edilen deliller doğrultusunda, 'pusulabet.com' isimli internet sitesi ve uzantıları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerine iştirak ettikleri belirlenen toplam 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.Bu kapsamda İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.