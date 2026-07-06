İlk Kez NATO Zirvesi’nde Kullanılacak! TOGG Limuzin Modeline Yoğun İlgi…

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un özel olarak geliştirilen limuzin modeli görev için hazırlandı. NATO Zirvesi boyunca 10 adet TOGG limuzin, basın mensupları ve yabancı delegasyonun ulaşımında kullanılacak. İlk kez uluslararası bir organizasyonda hizmet verecek olan TOGG Limuzin’in konuşlandırıldığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı…

Dünya nefesini tuttu, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'ne kilitlendi. Ziyaretçiler, birer birer Türkiye'ye giriş yaparken hazırlıklarda da sona gelindi.Zirvede bir dizi önlemler alınıp hazırlıklar yapılırken, en dikkat çekeni ise ilk kez NATO Zirvesi için hazırlanan yerli otomobil TOGG'un limuzin modeliydi. Başkent sokaklarında görüntülenen Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un limuzin modeli büyük ilgi çekti. AHaber muhabiri Şener Çetin, zirve için özel olarak hazırlanan TOGG Limuzin'i görüntüledi ve alınan üst düzey önlemlerle ilgili bilgi verdi.Protokol ve VIP taşımacılığı için özel olarak geliştirilen araçların, zirve boyunca basın mensupları ile delegasyonun ulaşımını sağlayacağı belirtildi.Savunma Sanayi Forumu'nun düzenleneceği ATO Congresium'un karşısında konuşlandırılan 10 adet TOGG limuzin, NATO Zirvesi boyunca görev yapacağı belirtildi. Araçlar, zirveye katılan basın mensupları ve yabancı delegasyonların ulaşımında kullanılacak. Her biri numaralandırılan limuzinler, organizasyon planlamasına göre hizmet verecek.TOGG'un özel olarak geliştirilen limuzin versiyonu ilk kez uluslararası bir organizasyonda kullanılacak. Modern tasarımı ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken limuzinlerde yaklaşık yedi kişilik yolcu kapasitesi bulunuyor. Konfor odaklı tasarlanan araçların NATO Zirvesi boyunca organizasyonun ulaşım altyapısında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.