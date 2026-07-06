Evinin Deposunda Asılı Halde Bulunmuştu! Zekiye Derin Olayını Silinen WhatsApp Mesajları Çözecek

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 18 Nisan'da evinin deposunda ölü bulunan 3 çocuk annesi Zekiye Derin'in ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.Köy muhtarının intihar ihbarı üzerine başlatılan incelemede, jandarma tutanaklarına Zekiye Derin'in ölümünden iki saat önce kız kardeşinden yaklaşan aile düğünü için elbise istediği, eşiyle kıskançlık nedeniyle sık sık sorun yaşadığı ve evde darp ile tartışmaların yaşandığı yönündeki beyanlar yansımıştı.Olay yerinde yağış nedeniyle zeminin çamurlu olmasına rağmen Derin'in ayaklarında çamur bulunmaması ve otopsisinde eski ile yeni darp izlerinin tespit edilmesi de adli tıp kurumda yapılan otopside belirlenerek dosyaya eklenmişti. Ancak Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmada ölüm olayında herhangi bir kişinin kasıt veya taksirle sorumluluğunu ortaya koyacak yeterli delil elde edilemediğini belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.Aile, savcılığın bu kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren 1. Sulh Ceza Hakimliği savcılığın bu kararını kaldırdı. Kararda daha önce müşteki olarak ifadesi alınan Zekiye'nin eşi Mehmet Derin'in dosyaya şüpheli olarak eklenip, detaylı olarak ifadesinin alınması gerektiği belirtildi.Baba Seyit Mehmet İlgin'in 'Kızıma psikolojik baskı yapıp intiharına sebep olan yada dövüp öldürüp mü astı bilmiyorum ama Mehmet Derin'den şikayetçiyim' şeklindeki beyanı göz önüne alındığında Mehmet Derin'in şüpheli olarak dosyaya eklenerek ölü muayene raporu ve otopsi raporundaki bulgular dikkate alınmak suretiyle iddialarla ilgili ayrıntılı ifadesinin alınması, Zekiye'nin oğlu E.D.'nin de dedesinin iddiaları üzerine ayrıntılı beyanlarına başvurulması kararlaştırıldı.Mehmet ve Zekiye'nin kullanımında bulunan hatlarla ilgili HTS kayıtlarının uzman bilirkişiler tarafından kapsamlı teknik araştırma ve incelemeye alınması, Zekiye'nin olay günü kardeşi Hatice İlgin'e gönderip sildiği belirtilen mesajların bulunabilmesi amacıyla Hatice ve Zekiye'yi ait cep telefonlarının uzman bilirkişiler tarafından incelenmesine karar verildi.Zekiye'nin ası halindeyken başından sıyrılan eşarpla ilgili DNA incelemesi yapılması, Zekiye'nin vücudunda tespit edilen bulgular göz önüne alındığında dosya Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kuruluna gönderilip ölende ölüm öncesinde kasten yaralama suçuna vücut verebilecek yaralanma bulunup bulunmadığının, olayın intihar ya da cinayet olup olmadığı konularında rapor aldırılması istenerek dosyayı Eskil Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.