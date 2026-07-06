Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 25 Aralık'a ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla zincirleme şekilde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 59.Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmada başka suçtan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatları da katılırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Dilek İmamoğlu, Selim İmamoğlu ile bir kısım milletvekili de izleyici olarak geldi.İmamoğlu'nun savunmasının ardından duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, İstanbul 5.İdare Mahkemesi'ne dosyanın kesinleşip kesinleşmediğinin sorulmasını talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme, İstanbul 5.İdare Mahkemesi'ne yazı yazılarak İmamoğlu'nun açtığı karşı davanın reddedilmesine ilişkin kararın kesinleşip kesinleşmediği hususunda bilgi verilmesine hükmetti. Duruşma 25 Aralık tarihine ertelendi.