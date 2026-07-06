Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump Görüşmesi Yarın! Zirve Öncesi Dikkat Çeken Görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi katılmak için başkente yarın öğleden sonra varacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.Trump, Devlet Karşılama Töreni ve Şeref Kıtası geçit törenine katıldıktan sonra Başkan Erdoğan ile ikili görüşmeye geçecek. Görüşmenin 14.15'te yapılması planlanıyor.Çarşamba günü Trump, NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra NATO Liderleri Çalışma Toplantısı'na katılacak.ABD Başkanı, çarşamba günü öğleden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.Trump, aynı gün Ankara'dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek.Trump, aynı akşam, ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandığı 'Boeing 747' tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington'a geri dönecek.Zirve hazırlıkları devam ederken, bir askeri nakliye uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada görüntülendi.Bu uçağın, zirveye katılacak 32 liderden biri olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kullanılması öngörülen araçlarını ve helikopterinin parçalarını taşıdığı öğrenildi.Kargo uçağı ile Ankara'ya getirilen konvoy araçları, bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi.Birbirinin tamamen aynısı olan ve güvenlik amacıyla aynı 800-002 plakayı taşıyan Cadillac marka araçlar dikkat çekti.'Yürüyen Kale' olarak da anılan araçlar, benzin ikmalinin ardından hızla istasyondan ayrıldı.Birbirinin tamamen aynısı olan ve güvenlik amacıyla aynı 800-002 plakayı taşıyan Cadillac marka araçlar dikkat çekti.'Canavar' (The Beast) lakaplı ABD başkanlık makam aracına eşlik eden konvoydaki araçlar, benzin ikmalinin ardından hızla istasyondan ayrıldı.Trump'ın makam araçları ve helikopterini Türkiye'ye getiren C-17 tipi ağır nakliye uçağı, Ankara Havalimanı'nda görüntülenirken, ABD Başkanı'nın uçağının da yarın buraya ineceği öğrenildi.11