Büyük Felakette Bilanço Ağırlaşıyor! Venezuela'da Can Kaybı 3 Bini Aştı

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor.Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 342'ye, yaralananların sayısının ise 16 bin 740'a ulaştığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ana kadar 6 bin 462 kişinin kurtarıldığı, depremlerin 856 binayı etkilediği ve 190 binanın çöktüğü kaydedildi.86 bin 794 aileye yardım sağlandığı ve 17 bin 345 kişinin hâlâ evsiz olduğu aktarılırken, depremden etkilenen bölgelerde 4 bin 88 uluslararası kurtarma görevlisi, 29 bin 567 yerel personel ve 27 bin 482 gönüllünün görevlendirildiği ifade edildi.Şimdiye dek 23 bin 820 depremzedeye tıbbi tedavi uygulandığı belirtildi. Ayrıca 24 Haziran'daki depremlerden bu yana 995 artçı sarsıntı meydana geldiği açıklandı.Venezuela 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılmış, ülkenin farklı kesimlerinde ciddi hasar meydana gelmişti.Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan önceki açıklamada, ölü sayısı 2 bin 954, yaralı sayısı ise 16 bin 592 olarak ifade edilmişti.