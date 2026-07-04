İstanbul Emniyeti'nden Demir Yumruk! İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan Suç Örgütlerine Net Mesaj

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, megakentin huzur ve güvenliğini tehdit eden suç odaklarına karşı tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Yıldız'ın bizzat yönettiği kararlı mücadele kapsamında, Şişli İlçesi'ne bağlı Kuştepe Mahallesi'nde nefes kesen, kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi.İstanbul sokaklarını suçlulara dar etmeye kararlı olan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonun ardından zehir tacirlerine ve illegal yapılara karşı yürütülen amansız mücadelenin altını çizdi. Vatandaşın huzurunu bozmaya yeltenen her bir suçlunun ensesinde olduklarını belirten Yıldız, uyuşturucu satıcılarına, şehir eşkıyalarına ve eski ya da yeni nesil fark etmeksizin tüm suç örgütlerine karşı mücadelenin hiçbir taviz verilmeden, tam bir kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen bu kapsamlı asayiş uygulaması, devletin kararlı iradesini bir kez daha gözler önüne serdi. Şehrin göbeğinde terör estirmeye çalışan şehir eşkıyalarının da, gençliği zehirlemeye çalışan uyuşturucu satıcılarına 'Kadife eldivenin içindeki demir yumruğu hissetmeyenler, İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasın.” ifadelerini kullandı.