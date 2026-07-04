BAKAN ERSOY'DAN PROF. DR. İHSAN FAZLIOĞLU'NA ZİYARET

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü dünyaca ünlü bilim tarihçisi ve felsefeci Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile Fatih Külliyesi'nde bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede medeniyet birikimi, kültürel miras ve düşünce geleneği üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapılırken, kültür politikalarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:'Bilim tarihi ve düşünce geleneği üzerine yaptığı kıymetli çalışmalarla akademi dünyamıza önemli katkılar sunan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile bir araya geldik. Medeniyet birikimimiz, kültürel mirasımız ve düşünce geleneğimiz üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kültür politikalarımızın güçlü bir tarih ve düşünce perspektifiyle şekillenmesine katkı sunacak her değerlendirmeyi son derece kıymetli görüyoruz. Bilim tarihi ve felsefe alanındaki değerli çalışmalarıyla ülkemizin düşünce hayatına katkı sunan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'na nazik ev sahipliği ve verimli sohbeti için teşekkür ediyorum.'Bakan Ersoy ile Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin köklü medeniyet birikiminin korunması, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve kültür alanında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede ayrıca kültür politikalarına katkı sağlayacak fikirler ile ortak hassasiyet taşıyan konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür politikalarının geliştirilmesi, tarihî ve kültürel mirasın korunması ile medeniyet birikiminin yaşatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında akademi, düşünce ve ilim dünyasının farklı isimleriyle istişarelerini sürdürüyor.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un akademi ve düşünce dünyasının farklı temsilcileriyle gerçekleştirdiği istişareler, Türkiye'nin köklü medeniyet mirasının korunmasına ve kültür politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunmayı amaçlıyor.