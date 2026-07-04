Ankara'da Görsel Şölen! Dev Zirve Öncesi Başkent Bayraklarla Donatıldı

Ankara, tarihi günlerinden birine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Başkent, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayıma geçti.Dünya liderlerini ağırlayacak olan Ankara'da zirve heyecanı şimdiden sokaklara taştı. Dev organizasyon öncesinde, Türk Telekom'un Aydınlıkevler mahallesinde bulunan genel müdürlük binasında muazzam bir görsel şölene imza atıldı. Zirveye katılım sağlayacak üye ülkelerin bayrakları, Türk Telekom genel müdürlük binasının gövdesine tek tek yansıtıldı.