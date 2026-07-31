Pakistan'da Çığ Felaketi! 10 Dağcı Kayboldu

Pakistan'ın zorlu zirvelerinden Broad Peak Dağı, büyük bir dağcılık faciasına sahne oldu. Dağa tırmanış yapan uluslararası bir ekip, meydana gelen çığın altında kaldı.Aralarında dünya çapında tanınan Nepalli dağcı Nirmal Purja'nın da bulunduğu 10 kişinin kaybolduğu açıklanırken, ekiplerin zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.Pakistan Alp Kulübü'nden (ACP) yapılan açıklamaya göre, Broad Peak Dağı'nda dün meydana gelen çığın ardından dağcılardan haber alınamadı. Kayıp 10 kişi arasında Nepal, Pakistan, Umman, ABD ve Çin vatandaşlarının bulunduğu belirtildi.Kayıp dağcıların, 8 bin 51 metre yüksekliğindeki zirve bölgesinde çığ altında kalmış olabileceği değerlendirilirken, bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.Çığda kaybolan dağcılar arasında, dünyanın en yüksek 14 zirvesine en hızlı tırmanma rekorunu elinde bulunduran 43 yaşındaki Nepalli dağcı Nirmal Purja'nın da olduğu bildirildi.Purja, yüksek irtifa tırmanışları ve zorlu dağ rotalarındaki başarılarıyla uluslararası dağcılık camiasında tanınan isimler arasında yer alıyor.Çığ felaketinin ardından Pakistan ordusuna ait iki kurtarma helikopteri bölgeye gönderildi. Ekipler, yüksek rakım, yoğun kar ve zorlu coğrafi şartlara rağmen kayıp dağcılara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.Pakistan Alp Kulübü Başkanı Irfan Arshad Khan, yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden dağcıların kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.Gilgit-Baltistan bölgesinde bulunan Broad Peak Dağı, yüksekliği ve zorlu tırmanış koşulları nedeniyle dünyanın en tehlikeli dağ rotalarından biri olarak kabul ediliyor.Dünyanın en yüksek 14 zirvesinin 8'i Nepal'de, 5'i Pakistan'da, biri ise Tibet'te bulunuyor. Bu nedenle Pakistan'daki Himalaya ve Karakurum sıradağları, her yıl dünyanın dört bir yanından profesyonel dağcıların ilgisini çekiyor.Yetkililer, bölgede devam eden kurtarma çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak sürdürüleceğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.