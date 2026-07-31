Altın Düşüşe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatları, yatırımcıların kâr satışına geçmesi ve dolarının yeniden değer kazanmasıyla düşüşe geçti. Fakat altın düşüşe rağmen, alımların etkisiyle son beş ayın ilk aylık yükselişini tamamlamaya hazırlanıyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 31 Temmuz 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 6.228,01 ₺Gram Altın Satış: 6.228,89 ₺Çeyrek Altın Alış: 10.021,00 ₺Çeyrek Altın Satış: 10.166,00 ₺Tam Altın Alış: 39.569,17 ₺Tam Altın Satış: 40.359,10 ₺Yarım Altın Alış: 20.042,00 ₺Yarım Altın Satış: 20.333,00 ₺22 Ayar Bilezik Alış: 5.590,84 ₺22 Ayar Bilezik Satış: 5.654,20 ₺