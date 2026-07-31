Altın Düşüşe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Altın piyasasındaki hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam ediyor.
Altın fiyatları, yatırımcıların kâr satışına geçmesi ve dolarının yeniden değer kazanmasıyla düşüşe geçti. Fakat altın düşüşe rağmen, alımların etkisiyle son beş ayın ilk aylık yükselişini tamamlamaya hazırlanıyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 31 Temmuz 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.228,01 ₺
Gram Altın Satış: 6.228,89 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.021,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.166,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.569,17 ₺
Tam Altın Satış: 40.359,10 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.042,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.333,00 ₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.590,84 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.654,20 ₺
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.228,01 ₺
Gram Altın Satış: 6.228,89 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.021,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.166,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.569,17 ₺
Tam Altın Satış: 40.359,10 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.042,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.333,00 ₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.590,84 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.654,20 ₺