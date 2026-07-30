Yeni Parti'nin Eski Rüşvetçisi! Hem Rüşvet Aldılar...

Yeni Parti'nin kuruluşu sonrası desteğini açıklayan ilk isimlerden olan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş hakkında vahim iddialar gelmeye devam ediyor.Sabah'ın haberine göre; Edremit'te mobilya ticareti yapan Bülent E. isimli iş insanı, önceki yönetim zamanında belediyeye ait bir arsayı kiraladığını, mevcut yönetim döneminde ise kendisine baskı yapıldığını ve rüşvet vermemesi halinde işletmesinin kapatılacağı yönünde tehditlere maruz kaldığını dile getirdi. İş insanı tarafından Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.Belediyeye ait arsa, bir spor kulübü aracılığıyla Bülent E.'ye önceki yönetim döneminde kiralandı. Sözleşmenin 2025 yılı ağustos ayının sonuna kadar devam edeceği kayıtlara geçti.Buna karşın mevcut Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 2025 yılı ocak ayından itibaren esnafa zabıta ekipleri göndererek hukuksuzca işletmesini kapatmaya çalıştı. Mağdur iş insanı, tüm girişimlere rağmen Ertaş ile de yüz yüze görüşemedi. Bu süreçte ticaret yapamaması sebebiyle büyük bir maddi sıkıntının içine düştü.Belediye başkanı ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen 'Derya' isimli bir şahsın, sorunun çözümü için 400 bin lira talep ettiği, Bülent E.'nin de mecburen bu parayı verdiği bildirildi. Rüşvet sonrası belediye başkanının mağdur esnafa randevu vererek görüştüğü, 'Faaliyetlerine geçici olarak izin veriyoruz' dediği öne sürüldü.Bununla da yetinmeyen Belediye Başkanının, esnafı bu kez Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın'a yönlendirdiği, bu şahsın da mağdur vatandaştan bu kez 750 bin lira rüşvet istediği iddia edildi. Bu kapsamda esnafa 3 ayrı çek imzalatıldığı aktarıldı. Bu ödeme sonrası, kendisine 2026 yılı ocak ayına kadar faaliyetine devam edeceğine yönelik sözlü taahhütte bulunuldu.İş insanının söz konusu alanda büyük ölçekli bir çadır kurduğu ve mobilya satışı yaptığı öğrenildi. Tüm rüşvetlere rağmen Eylül 2025'te Bülent E.'nin işletmesinin faaliyetine zorla son verildiği, bölgedeki çadırının yıktırıldığı, malzemelerinin de büyük zarar gördüğü bildirildi.Yaşadığı büyük mağduriyete ilişkin Sabah'a konuşan Bülent E., 'Hem rüşvet aldılar hem yerime el koydular. Ticari hayatımı bitirdiler. İşletmem gitti, ürünlerim zarar gördü.Mevcut zararım 50 milyon lira. Hepimiz bunların zihniyetinden yaka silkiyoruz. Devletime sığınıyorum, adalete sığınıyorum. Ayrıca orada belediye başkanının yakını olduğunu değerlendirdiğimiz kişiler tarafından yeni bir işletme kurulduğu bilgisine de ulaştık. Bunlar canımızı çok yaktılar. Önce Allah'a sonra devletime havale ediyorum' dedi.