Vatandaşlara Kritik Uyarı! Denize Girmek Yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığından yapılan duyuruda, bugün saat 11.00 itibarıyla bir gün geçerli olmak üzere, Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek ve Miço Kadınlar plajları haricindeki tüm sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.Üzücü olayların önüne geçilmesi amacıyla kurallara riayet edilmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, mantar dubalar içerisinde denize girmeleri önemle rica olunur' ifadelerine yer verildi.