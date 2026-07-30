Üsküdar'da Ekosistem Benzeri Kirli Yapı! Dedetaş İmamoğlu Döneminde Parlatıldı

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yapı ruhsatı ve iskân süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni dalga operasyon düzenlendi. Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.Savcılık belediye iştiraki Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında 1.078 milyar TL tutarında paravan danışmanlık sözleşmeleri imzalandığını; müteahhitlerden icbar yoluyla 361.39 milyon TL'nin tahsil edildiğini tespit etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında rüşvet, irtikâp ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.Soruşturmanın; ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin mahiyette beyanda bulunan şüphelilerin ifadeleri üzerine derinleştirildiği bildirilirken Belediye Başkan Yardımcısı, Başkan Danışmanı, Özel Kalem Müdürlüğü, Kent A.Ş. yönetimi ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin ruhsat süreçlerindeki eylemlerinin incelendiği belirtildi. Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen başsavcılık koordinesinde yürütülen operasyonda İstanbul Emniyeti, 11 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.Arama, el koyma ve yakalama işlemleri kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Üsküdar Belediyesi'nde imar ve yapı ruhsatı süreçlerinde haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında daha önce iki operasyon düzenlenmiş, bu operasyonlarda 16 kişi tutuklanmıştı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir müteahhit, usulsüz iskân ruhsatı karşılığında rüşvet parası alındığını öne sürdü. Soruşturma dosyasına giren ifadede müteahhit, usulsüz paranın büyük bölümünü CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı Ulaş Meydan'a verdiğini iddia etti.Müteahhit, belediye iştiraki Kent Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile yaptığı görüşmede kendisine iskân ruhsatı için talep edilen tutarın yazılı olduğu bir kâğıt gösterildiğini öne sürdü. İfadesinde, 'Nazım Akkoyunlu bir kâğıda sadece iskân ruhsatı için talep edilecek rakamı yazdı ve bana seni arayacaklar diye söyledi. Kâğıtta yanlış hatırlamıyorsam 25 milyon ya da 30 milyon TL miktar yazmaktaydı' diyen müteahhit daha sonra ilgili firma temsilcileriyle bir araya gelerek bu tutarı ilettiğini anlattı.İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan tevdi raporunda, Üsküdar Belediyesi ile Kent A.Ş. arasında belediye iştiraki olmanın ötesinde organik bir bağ kurulduğu belirtildi. Müteahhitlerin yapı ruhsatı alabilmek için Kent A.Ş. ile sözleşme imzalamaya zorlandıkları ve bu yöntemle gayriresmi gelir elde edildiği tespit edildi. Dedetaş'ın; işlemlerin gecikmesindeki etkisi, müteahhitler üzerinde baskı algısı oluşturulmasına katkısı ve sözleşme sistemindeki belirleyici konumu nedeniyle eylemlerinin irtikâp suçu kapsamında değerlendirildiği bildirildi.Savcılık açıklamasında, iskân ruhsatlarını vermekle yetkili birim Yapı Kontrol Müdürlüğü olmasına rağmen süreçlerin Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu başkanlığında yapılan toplantılarda kararlaştırıldığı belirtildi. Her inşaatın mevzuata aykırılık derecesine göre müteahhitlerden ne kadar menfaat talep edileceğinin bu toplantılarda belirlendiği kaydedildi. İnşaat hacmi yüksek projelerde para trafiğinin dolar üzerinden yürütüldüğü belirtildi. Savcılığa göre müteahhitlerden elden alınan dolarlar, Sinem Dedetaş'ın danışmanı Ulaş Meydan ile Akkoyunlu koordinasyonunda toplandı. Rüşvet karşılığında mevzuata aykırı iskân ruhsatları düzenlendiği, paraların ise Üsküdar Belediye binasında danışman Meydan'a parçalar hâlinde teslim edildiği öğrenildi.Rüşvet görüşmeleri için Nakkaştepe'de bulunan Nakkaş Kebap'ta buluştuklarını bildiren müteahhit ifadesinde, firma temsilcilerinin talep edilen tutarı kabul ettiğini ve o dönemin karşılığı olarak yaklaşık 700 ila 800 bin Amerikan Doları'nı iki parça halinde elden teslim ettiğini iddia etti.Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren müteahhit, Ulaş Meydan'ın yönlendirmesiyle teslim aldığı paranın yaklaşık 50 ila 100 bin dolarını kendisine aldığını, kalan kısmını ise parça parça Üsküdar Belediyesi'ndeki makam odasında Ulaş Meydan'a elden teslim ettiğini öne sürdü.Müteahhidin ifadesine göre 300 bin dolarlık ilk teslimat Üsküdar Belediyesi otoparkında çikolata kutusuna benzer karton bir kutu içerisinde verildi. İkinci teslimat ise Çamlıca Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İlkokulu yakınındaki otoparkta spor çantayla gerçekleşti.Başsavcılığın açıklamasına göre yapı ruhsatı verilmesinde resmi bir yetkisi bulunmayan Kent A.Ş. çalışanlarının, belediyedeki ruhsat işlemlerini yönlendirdiği tespit edildi. Kent A.Ş. görevlilerinin kriptolu ve kapalı devre e-posta sistemi üzerinden iletişim kurduğu, ada ve parselleri farklı renklerle sınıflandıran Excel tabloları hazırladığı kaydedildi. Bu tablolar üzerinden Üsküdar Belediyesi personeline talimat verildiği ve yapı ruhsatı süreçlerinin Kent A.Ş. tarafından koordine edildiği belirtildi.Kapalı devre bir iletişim ağı üzerinden, adaparsel bazlı renklendirmeler yapılarak Excel tablosu oluşturulduğu ve bu renklendirme yöntemine göre yapı ruhsatı verilip verilmeyeceği konusunda görevlilere talimat verildiği belirlendi. Excel listesinde yer alan ada ve parsellerin bulunduğu satırların mavi, kırmızı, yeşil ve turuncu renklerle ayrıldığı; mavi rengin işlemlerin yürütüldüğünü, kırmızının anlaşma sağlanamadığını, yeşilin henüz görüşme yapılmadığını, turuncunun ise ilgilisiyle görüşme gerçekleştirildiğini ifade ettiği tespit edildi. Bu renklendirmelere göre yapı ruhsatlarının verildiği, iskân ruhsatlarında sorumluluk Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde olmasına rağmen kararların Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu başkanlığında yapılan toplantılarda alındığı belirlendi. Bu toplantılara, iskân ruhsatını onaylayan Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de katıldığı tespit edildi.MASAK verilerine göre Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam bedeli 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 liraya ulaşan çok sayıda 'danışmanlık hizmeti' sözleşmesi imzalandı. Savcılık, bu sözleşmelerin paravan nitelikte olduğunu ve ruhsat almak isteyen müteahhitlerden para tahsil edilmesinde kullanıldığını değerlendirdi. Soruşturma kapsamında söz konusu sözleşmeler üzerinden bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 lira tahsil edildiği bildirildi.Paranın, uygunsuz yapılara yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden baskı yoluyla alındığına ilişkin tespitlerin, mağdur beyanları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporlarıyla desteklendiği açıklandı. Operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alındıAyrıca söz konusu iddiaların etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeye dayandığı ve soruşturma dosyasında yer aldığı belirtildi. Metinde geçen baz kayıtlarıyla teyit edildiği yönündeki ifade de soruşturma kapsamında yer alan iddialar arasında aktarıldı.Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer başlığı ise nakit ödeme yapmak istemeyen bir müteahhit firmaya imzalatıldığı belirtilen protokol oldu. Başsavcılığın tespitlerine göre mevzuata aykırı iskân ruhsatı karşılığında nakit ödeme yapmak istemeyen firmaya, Sinem Dedetaş imzalı paravan bir bağış protokolü düzenlendi. Bu protokol üzerinden firmaya bazı tadilat işlerinin üstlendirildiği ve talep edilen menfaatin nakit dışındaki yöntemlerle temin edildiği değerlendirildi.