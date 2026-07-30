Türkiye Kerkük Petrolüne Ortak Oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tarihi Adım' Diyerek Duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel vizyonu çerçevesinde Kerkük'te stratejik bir ortaklığa imza atıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BP Energy Company of Kirkuk Limited'in yüzde 15 hissesini satın alarak Kerkük'teki petrol sahalarına ortak oldu. Türkiye bu stratejik adımıyla 100 yıl önce Irak'a bıraktığı Türk kenti Kerkük'te petrol üretmeye başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin önceki gün yaptığı ziyarette TPAO'nun BP Energy Company of Kirkuk Limited'in yüzde 15 hissesini satın aldığını, 'enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım' sözleriyle duyurmuştu.Söz konusu proje, Irak'ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük'teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsarken, bölgede ConocoPhillips, BP ve TPAO ortaklığında bir konsorsiyum kurulmuş olacak. Sözleşme alanının, ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendiriliyor. Ayrıca alanın, önemli ilave arama potansiyeli barındırdığı da öngörülüyor.2. Abdülhamid Han'ın mirası olan Türk kenti Kerkük'te böylesi bir anlaşmaya imza atılması Türkiye açısından stratejik bir önem barındırıyor. Sultan 2. Abdülhamid, 1889 yılında aldığı kararla Musul ve Kerkük vilayetlerindeki petrol ve toprak imtiyazlarını kendi özel mülkiyeti olan Hazine-i Hassa'ya kaydettirerek, petrol yataklarını korumayı amaçlamıştı. 1926'da imzalanan Ankara anlaşması ile Kerkük tamamen Irak'a bırakıldı. Türkiye, 100 yıl sonra Başkan Erdoğan'ın vizyonu ile yeniden Kerkük'te kazanım elde etmiş oldu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı bakanlıkta ağırladı. Bayraktar, bölgenin kalkınması ve istikrarı için yapabilecek projeleri değerlendirdiklerini belirterek, 'Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla Irak'ın istikrarına, ülkemizin enerji geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz' dedi. Bayraktar, 'Kerkük, sadece zengin enerji kaynaklarıyla değil, asırlardır süren ortak tarihimiz, kültürümüz ve sarsılmaz gönül bağlarımızla kalbimizde yer alan stratejik bir merkezdir. Türkiye Petrolleri'nin Kerkük'teki 3 milyar varil potansiyelli BP ortaklığına katılımı; enerji diplomasimiz kadar, Kerkük ile aramızdaki köklü tarihî ve kültürel bağlar açısından da önemli bir adımdır' diye konuştu. Kerkük Valisi Ağa ise Kerkük'ün sahip olduğu zengin enerji kaynaklarının doğru yatırımlarla hem Irak ekonomisine hem de Türkiye-Irak ilişkilerinin daha da gelişmesine önemli katkılar sunacağını belirterek, bölgenin kalkınmasına hizmet edecek her türlü iş birliğine destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, TPAO'nun Libya, Pakistan, Somali gibi ülkelerde attığı adımlarla uluslararası oyuncu kimliğini pekiştirdiğini belirterek, Kerkük'te yapılan anlaşma ile yeni bir safhaya geçildiğini anlattı. Akyener, 'Kerkük, Türk kentidir. Petrol tarihimizde Kerkük bizim için büyük bir ahtır, Abdülhamid Han'dan kalan mirastır. Cumhurbaşkanımızın stratejik hamlesiyle yeniden bu sahalarda kazanım elde etmemiz gurur vericidir. Orada şu an operatör ülke olmasak dahi birçok Türk mühendis ve çalışan bölgeye giderek petrol üretiminde Türkiye için görev alacak' dedi. Yapılan anlaşmalar çerçevesinde Kerkük-Erbil-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın tam kapasite çalışmasının da mümkün olacağını ifade eden Akyener, 'Türkiye, bu hat üzerinden Hürmüz Boğazı'na alternatif bir rota oluşturabilir. Böylece Türkiye'ye daha fazla petrol gelecek ve uluslararası piyasalara satabileceğiz. Bu hat Avrupa için de güvenli bir koridor olacaktır' dedi.