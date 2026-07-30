Trafik Cezalarında Yeni Karar! Araç Üzerindeki Ekipmanlar Tadilat Sayılmayacak

35 milyona yakın araç sahibini ilgilendiren kararı, İçişleri Bakanlığı açıkladı.Araçlara takılan port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi ekipmanlar nedeniyle trafik cezaları kesiliyordu.İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ve bilgilendirmeyle birlikte bahse konu ekipmanların araçta teknik bir değişiklik olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı duyurdu.Böylece trafik denetimlerinde araçlar üzerine takılan port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir nitelikteki ekipmanların tadilat kapsamında değerlendirilmemesi ve 2918 sayılı Kanun'un 32'nci maddesi doğrultusunda işlem yapılmaması hususunda bilgilendirme yapıldı.Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AITM) Alt Komite toplantısı sonuç notunda; port bagajların araç üzerinde mevcut ya da sonradan monte edilen ara atkılar üzerine sabitlenen, kapalı ve kilitli eşya taşıma ekipmanı olduğu, aracın yapısal bütünlüğünü veya güvenlik parametrelerini değiştiren kalıcı bir işlem olmadığı, bu sebeple söz konusu ekipmanların tadilat kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği yönünde karar alındı.Bazı polis ve jandarma uygulama noktalarında port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları bulunan araçlara memurun inisiyatifinde bin lira ceza kesilip ekipmanların projelendirilmesi için de 30 gün süre veriliyordu.Bu uygulama memurun inisiyatifine bırakılmadı ve düzenlemeyle ortadan kaldırıldı.Bundan sonraki süreçte polis memuru ya da jandarma bu ekipmanlar için ceza uygulayamayacak.'Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından otuz gün içinde araç tescil belgesine/kayıtlarına işletilmesi zorunludur. Bu fıkra hükmüne uymayan işletenlere 1.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.Üzerinde mevzuata uygun olarak teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili tescil kuruluşunda araç tescil belgesine/kayıtlarına işletilinceye kadar trafikten menedilir.Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması yasaktır. Mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması halinde işletene 5.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir.Yapılan bu değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye ayrıca 16.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Üçüncü cümle kapsamında işlem yapılan araç otuz gün süreyle trafikten menedilir ve men süresi sonunda araç mevzuata uygun duruma getirilmeden teslim edilmez.İlgili mevzuatı gereğince arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi/yan koruma çerçevesi/devrilmeye karşı koruyucu yapı bulunması zorunlu olan araçlarda bu teçhizatın bulunmaması veya teknik şartlara uygun olmaması halinde işletene 16.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir.'İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik imzasıyla gönderilen genelgede, trafik denetimlerinde port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir ekipmanların 2918 sayılı Kanun'un 32. maddesi kapsamında işlem görmemesi gerektiği açıkça belirtildi.Böylece araçların yapısal bütünlüğünü değiştirmeyen ve kolayca sökülüp takılabilen bu ekipmanlar nedeniyle polis veya jandarma tarafından teknik tadilat gerekçesiyle ceza uygulanamayacak.Bu karar, özellikle port bagaj ve araç üstü kamp ekipmanı kullanan milyonlarca sürücüyü doğrudan ilgilendiriyor.