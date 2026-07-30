Mansur Yine Satışta! 7 Yılda Elden Çıkarılan Gayrimenkul 35 Milyar TL'yi Buldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Etimesgut'ta değeri 3 milyar lirayı aşan dev bir arsayı satışa çıkararak mülk satışında yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor. ABB Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son ihale ilanıyla, Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi'nde bulunan 100 bin metrekareyi aşan ticaret alanı imarlı arsa satış listesine eklendi. Başkentin en değerli bölgelerinden birinde yer alan 130379 ada 1 parsel numaralı 100.451 metrekarelik taşınmaz için 3 milyar 65 milyon lira muhammen bedel belirlendi. İhaleye katılacak firmaların yatırması gereken geçici teminat tutarı ise 91 milyon 950 bin lira olarak açıklandı.İlana göre taşınmaz, 'Ticaret Alanı' imarına sahip bulunuyor. Satış, 13 Ağustos günü Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek. Satış şartnamesine göre alıcı, bedelin yüzde 50'sini peşin ödeyecek, kalan kısmı ise kanuni faiziyle birlikte üç eşit taksitte yatırabilecek. Tapu harçları ile ihale ve sözleşmeye ilişkin tüm resmi giderler de alıcı tarafından karşılanacak.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin taşınmaz satışları bununla da sınırlı kalmadı. 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen ihalede, belediyeye ait 11 taşınmaz satışa çıkarılmış, toplam rayiç bedeli 1 milyar 288 milyon 990 bin lira olan arsa ve taşınmazlar alıcıların ilgisine sunulmuştu. Satış listesindeki en yüksek değerli taşınmazların Etimesgut ilçesinin Eryaman, Şeker ve Yukarıyurtçu mahallelerinde yer alması dikkat çekmişti. Böylece son bir hafta içerisinde satışa çıkarılan belediye taşınmazlarının toplam büyüklüğü yaklaşık 4,3 milyar liraya ulaştı.Son satış ilanıyla birlikte, Yavaş'ın görev süresince satışa çıkarılan veya satışı gerçekleştirilen belediye taşınmazlarının toplam değerinin 38 milyar lirayı (800 milyon dolar) aştığı ifade ediliyor. 'Ankara parsel parsel satılıyor' eleştirilerine kulak tıkayan Yavaş yönetiminin, kentin öz kaynaklarını hızla tüketirken ortaya kayda değer tek bir hizmet koyamaması, kamuoyunda 'Milyarlarca dolarlık gayrimenkul geliri buhar mı oldu?' sorusunu bir kez daha gündeme taşıyor.