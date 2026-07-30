Kızlarının İsim Hikayesini Anlattı

Uzun bir sevgililik dönemleri olan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve haber spikeri Merve Dinçkol, Haziran 2025'te görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişlerdi.Ünlü çift, ilk bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Minik prenseslerine Defne Yaz adını veren ikili, hastane çıkışında heyecanlarını basın mensuplarıyla paylaştı.Kızı olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Feyyaz Şerifoğlu, sosyal medyada çok konuşulan isim tercihlerinin arkasındaki tatlı hikayeyi ilk kez anlattı. Hayalinde her zaman "Defne" isminin olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu, süreçteki eğlenceli detayı şu sözlerle aktardı:"Ben Defne ismini çok seviyordum, 'Kızım olursa kesin Defne koyacağım' diyordum. Erkek olsaydı henüz bir fikrimiz yoktu ama kız olacağını öğrenince kararımız netleşti. Sonra biraz muziplik yapıp Merve’ye takıldım; Merve de beş harfli, Defne de... "Hatta ikinci ve beşinci harfleri bile aynı! Derken Merve, 'Araya bir de Yaz mı eklesek?' dedi. Feyyaz’ın kızı Yaz... İkisi birleşince içimize çok sindi, bize de çok yakıştı!"