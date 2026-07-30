Gazze'de Bilanço Ağırlaşıyor! Can Kaybı 73 Bin 341'e Yükseldi

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor.Bölgede, siviller günlük yaşamlarını zorlu şartlar altında sürdürmeye çalışırken, açlık ve susuzlukla da mücadele ediyor.İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.Ayrıca daha önceki saldırılarda yaralanan 1 kişi de yaşamını yitirdi.Enkaz alanlarında yürütülen arama çalışmalarında ise 1 kişinin cenazesine ulaşıldı.İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 214'e, yaralı sayısı 3 bin 977'ye ulaştı.İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 341'e, yaralı sayısı 174 bin 86'ya yükseldi.