Gazze'de Bilanço Ağırlaşıyor! Can Kaybı 73 Bin 341'e Yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı. Daha önceki İsrail saldırısında yaralanan 1 kişi de yaşamını yitirirken, enkaz alanlarında 1 kişinin cenazesine ulaşıldı.
İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor.
Bölgede, siviller günlük yaşamlarını zorlu şartlar altında sürdürmeye çalışırken, açlık ve susuzlukla da mücadele ediyor.
SON BİR GÜNDE 4 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
Ayrıca daha önceki saldırılarda yaralanan 1 kişi de yaşamını yitirdi.
Enkaz alanlarında yürütülen arama çalışmalarında ise 1 kişinin cenazesine ulaşıldı.
TOPLAM CAN KAYBI 73 BİN 341'E YÜKSELDİ
İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 214'e, yaralı sayısı 3 bin 977'ye ulaştı.
İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 341'e, yaralı sayısı 174 bin 86'ya yükseldi.