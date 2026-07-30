Fırtına Geliyor! Kuzey Ege'de Tehlike Çanları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara'nın bazı illeri için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yarın İzmir ve Manisa'da kuzey yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor.Tahminlere göre rüzgar, cuma ve cumartesi günleri Trakya genelinin yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batı kesimlerinde kuvvetli esecek. Balıkesir ile Çanakkale'de ise yer yer kısa süreli fırtına etkili olacak.Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.