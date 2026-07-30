Altın Güne Hareketli Başladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Altın piyasaları güne yine hareketli başladı.
FED, politika faiz oranını %3,50-%3,75 bandında sabit tuttu, altının üzerindeki kısa vadeli baskı da kalktı. Kararın ardından altın 30 Temmuz Perşembe günü hafif yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Temmuz 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.209,76 ₺
Gram Altın Satış: 6.210,73 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.084,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.172,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.168,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.345,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.007,51 ₺
Tam Altın Satış: 39.778,32 ₺
ONS ALTIN
Alış: 4.053,74 Dolar
Satış: 4.052,53Dolar
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GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.209,76 ₺
Gram Altın Satış: 6.210,73 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.084,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.172,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.168,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.345,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.007,51 ₺
Tam Altın Satış: 39.778,32 ₺
ONS ALTIN
Alış: 4.053,74 Dolar
Satış: 4.052,53Dolar
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