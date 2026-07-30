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Beyaz Gazete
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Altın Güne Hareketli Başladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın piyasaları güne yine hareketli başladı.

Ekleme: 30.07.2026 - 10:07 Güncelleme: 30.07.2026 - 10:14 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Güne Hareketli Başladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?FED, politika faiz oranını %3,50-%3,75 bandında sabit tuttu, altının üzerindeki kısa vadeli baskı da kalktı. Kararın ardından altın 30 Temmuz Perşembe günü hafif yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Temmuz 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.209,76 ₺
Gram Altın Satış: 6.210,73 ₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.084,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.172,00 ₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 20.168,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.345,00 ₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 39.007,51 ₺
Tam Altın Satış: 39.778,32 ₺

ONS ALTIN

Alış: 4.053,74 Dolar
Satış: 4.052,53Dolar
















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