Altın Güne Hareketli Başladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

FED, politika faiz oranını %3,50-%3,75 bandında sabit tuttu, altının üzerindeki kısa vadeli baskı da kalktı. Kararın ardından altın 30 Temmuz Perşembe günü hafif yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Temmuz 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 6.209,76 ₺Gram Altın Satış: 6.210,73 ₺Çeyrek Altın Alış: 10.084,00 ₺Çeyrek Altın Satış: 10.172,00 ₺Yarım Altın Alış: 20.168,00 ₺Yarım Altın Satış: 20.345,00 ₺Tam Altın Alış: 39.007,51 ₺Tam Altın Satış: 39.778,32 ₺Alış: 4.053,74 DolarSatış: 4.052,53Dolar11