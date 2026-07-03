Mizah Maskeli İnanç Düşmanlığı! Sözde Komedyenin Sahne Rezilliği

Kültür sanat adı altında sergilenen rezilliklere bir yenisi daha eklendi. Kendisini "komedyen" olarak pazarlayan Deniz Göktaş isimli şahıs, sahne aldığı gösteride toplumun dini hassasiyetlerini ve kıyafet özgürlüğünü açıkça hedef aldı. Plajda inançları gereği haşema giymeyi tercih eden vatandaşlarımıza yönelik çirkin sözler söyledi.Her fırsatta özgürlükten, demokrasiden ve insan haklarından dem vuran karanlık zihniyet, söz konusu muhafazakar vatandaşların yaşam tercihleri olduğunda gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Sözde komedyen Göktaş, stand-up gösterisinde tatil anılarını anlatma bahanesiyle adeta nefret kustu.Deniz kenarında dinlenen tesettürlü vatandaşlarımızı "bütün vücutlarını kaplayan siyah kıyafetli insanlar" diyerek hedef gösterdi.Göktaş'ın sahnede sarf ettiği ve izleyenlerin kanını donduran o skandal ifadeler aynen şöyle:"Tam böyle düşünürken denizin içinden birkaç tane insan çıktı. Saçları görünmüyor. Bütün vücutlarını kaplayan siyah bir kıyafet... Ben kimin hangi kıyafetle denize gireceğine karışacak değilim. Ama bu görüntüye de yıllardır alışamadım. S…..min dalgıçları! Gerçekten gerçekten nefret ediyorum.Vatandaşların dini inançları gereği tercih ettiği kıyafete tahammül edemeyen sözde komedyen, hakaretlerini "dalgıç" benzetmesiyle kamufle etmeye çalışsa da, salondaki ve sosyal medyadaki niyetini açıkça belli etti. Toplumun bir kesimini yaşam tarzı üzerinden aşağılayan, "nefret ediyorum" diyerek halkı kin ve düşmanlığa sürükledi.