Mizah Kılıfıyla Siyasi Propaganda mı? Sahnedeki Mesajlar Tepki Topladı

İstanbul Harbiye'deki gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay eden sözde komedyan Deniz Göktaş'ın sahne performanslarında babasına yönelik yaptığı göndermelerle dikkat çekti. Skecinde 50'ye yakın babasına dair vurgu yaptığı görülmüş olup baba Kemal Göktaş'a ilişkin geçmiş dönemine dair edinilen bilgilere göre; adeta bir terör ve suç kronolojisi ortaya çıktı.Kirli geçmişe dair ulaşılan çarpıcı detaylarda, Kemal Göktaş'ın, 1980'li yıllarda THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) içerisinde faaliyet gösterdiği, 1980 yılında meydana gelen Çorum olaylarına katıldığı, “halkı tahrik etmek, silahlandırmak, örgüte silah temin etmek amacıyla halktan zorla para toplamak” gibi eylemlerle ilişkilendirildiği kaydedilmektedir.Karanlık eylemler zinciri bununla da sınırlı kalmadı. Buna göre Kemal Göktaş'ın; Çorum il merkezinde polis memuru Muzaffer Yeşilyurt'un şehit edilmesi, polis memuru Mehmet Bektaş'ın yaralanması ve silahlarının gasp edilmesi olayına karıştığı yönünde kayıtlar bulunmaktadır.Güvenlik güçlerinin amansız takibi sonucu, devam eden süreçte Kemal Göktaş'ın belirli marka ve ebatlarda silah, tüfek ve mühimmatla yakalanarak gözaltına alındığı, Sıkıyönetim Komutanlığına sevk edildiği ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı; 1988 yılında serbest bırakıldığı ifade edilmektedir.Ancak karanlık odaklarla bağını koparmayan şahsın, benzer suçlar kapsamında 1991 yılında yeniden tutuklanarak cezaevine girdiği ve şartlı tahliye edildiği, en son 1999 yılında serbest bırakıldığı yönünde bilgilere ulaşılmıştır.Komedyen İmran Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinde babasına ilişkin yaptığı göndermeler, gösterinin en dikkat çekici başlıklarından biri oldu.Göktaş'ın skecinde “baba” figürüne 50'ye yakın kez doğrudan ya da dolaylı şekilde atıf yaptığı, babasını yalnızca aile içi bir karakter olarak değil; politik kimlik, eylem kültürü, suçluluk duygusu ve erkeklik anlatısı üzerinden konumlandırdığı görüldü.Göktaş'ın gösterisinde en çok dikkat çeken bölümlerden biri de babasının kendisine yönelik politik beklentilerini anlattığı kısım oldu.Komedyen, “Babam sürekli Ankara'dan arıyordu. Bütün eylem videolarını izledim. Hiçbirinde yoksun. Ne yapıyorsun? Evde yatıyor musun?” ifadelerini kullandı.Devamında ise babasının, “Dizi oyuncularını bile gözaltına alıyorlar. Seni niye almıyorlar? İşbirlikçi misin?” sözleriyle kendisini eleştirdiğini anlattı.Bu ifadeler, baba figürünün yalnızca aile içinde sevilen bir kişi değil; aynı zamanda çocuğu üzerinde politik baskı, beklenti ve denetim kuran bir karakter olarak işlendiğini ortaya koydu.Göktaş'ın skecinde babasını sık sık “iyi baba” olarak tanımlaması da dikkat çeken bir diğer başlık oldu.Komedyen, “Çünkü benim babam iyi ve ben muhabbete çok giremiyorum.”, “Bu arada babam iyi derken Türkiye baba ortalamasına göre iyi.” ve “Aranızda özenen varsa iyi baba böyle. Aile içi şiddet yok ama mangal da yok.” ifadelerini kullandı.Bu sözler, ilk bakışta sıradan aile mizahı gibi görünse de babaya ilişkin geçmiş kayıtlarla birlikte değerlendirildiğinde daha karmaşık bir tablo ortaya çıkıyor.Göktaş'ın babasını “iyi baba” kategorisine yerleştirerek kişisel alanda koruduğu; buna karşın babanın politik geçmişini, ideolojik sertliğini ve aile içindeki beklenti yükünü mizah yoluyla yumuşattığı değerlendiriliyor.Göktaş'ın “Giderek babama benziyorum.” sözü de skecin psikanalitik açıdan en dikkat çekici ifadelerinden biri olarak öne çıktı.Bu cümle, komedyenin babasına yönelik hem özdeşleşme hem de ondan ayrışma ihtiyacını aynı anda taşıdığını gösteriyor.Baba, bir yandan sevilen ve sahiplenilen aile figürü; diğer yandan politik vicdan, ideolojik miras, suçluluk kaynağı ve aşılması gereken bir otorite modeli olarak skecin merkezinde duruyor.1. “Bu huylarımı halletmem lazım. Komşuya ayıp ettim. Giderek babama benziyorum. Terapiye yazılacağım.”2. “İlk 7 yaşında Ankara Kızılay Meydanına bir eyleme gittim. İşçi memur eylemi. Annemle babam götürdü.”3. “Babam sürekli Ankara'dan arıyordu. Bütün eylem videolarını izledim. Hiçbirinde yoksun. Ne yapıyorsun? Evde yatıyor musun?”4. “Dizi oyuncularını bile gözaltına alıyorlar. Seni niye almıyorlar? İşbirlikçi misin?” “Baba, elimden geleni yapıyorum ya.”5. “Geçen hafta Trabzon'da diktatör dendi. Bunları da görelim babacığım.”6. “Babam sinirle telefonu kapatıyordu. Yine hayırlı akşamlar dedi diye.”7. “Ezel'den gelen eurolarla annemle babamı tatile çıkarmaya karar verdim.”8. “Baba mevzusunu zaten aşırı rahatlatıyor.”9. “Ha babam öyle biri olduğu için böyle hırslı bir çocuğuymuşum.”10. “Ha babam çocukken onu yaptığı için partnerimi sekiz kere aldatmışım.”11. “Ve sınıf arkadaşlarımın hepsi kötü baba diyebileceğim babalara sahip insanlardı.”12. “Sürekli babalarına sallıyorlar.”13. “İşte benim babam daha kötü. Benimki şunu yaptı. Benimki bunu yaptı.”14. “Sizin de muhtemelen çoğunuzun babası kötüdür ya.”15. “Çünkü benim babam iyi ve ben muhabbete çok giremiyorum ya böyle.”16. “Bu arada babam iyi derken Türkiye baba ortalamasına göre iyi.”17. “Şu an gitmek istemiyorum babacığım dedim. Fikrime saygı duydular. Çolak gibi kaldım. Hiçbir yeteneğim yok.”18. “Aranızda özenen varsa iyi baba böyle. Aile içi şiddet yok ama mangal da yok.”19. “Gerçekten babası kötü olanlara özeniyorum.”20. “Babam o yaşa ayda 1 bira içerek geldi ve sıfır albümü var.”21. “Tamam evdeki anne baba görece rahat ama dışarıda full sizin babalar var ya.”22. “Siz evde tanıdık kötü babadan bağışıklık kazanıyorsunuz.”