Kutsal Değerlere Stand-up Kılıf! Kur'an-ı Kerim'i Aşağıladın Mı Sorusuna Bakın Ne Yanıt Verdi

Kültür sanat ve mizah adı altında milli ve manevi değerleri hedef alan skandallara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada ve sahnelerde sözde komedyenlik yapan Deniz Göktaş'ın, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği gösteride İslamiyet'in kitabı Kur'an-ı Kerim'i ve dini değerleri açıkça tiye aldığı sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında verdiği skandal ifadesi ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim'i aşağıladın mı sorusuna bakın ne cevap verdi.Göktaş'ın savcılık sorgusuna yansıyan ifadelerinde, Kur'an-ı Kerim'den 'Dördüncü kitap favorim, açık ara en iyisi' şeklinde lakayıt bir üslupla bahsettiği, İslam'ın haram kıldığı domuz eti emri üzerinden 'Domuz da yemeyiversinler. Fazla empati şirke girmiyordur umarım. Birkaç aya öğreniriz' diyerek kutsal değerleri ve ahiret inancını açıkça alaya aldığı belirlendi. Siyaset figürlerini de bu saygısızlığına alet eden sözde komedyenin bu pervasızlığı kamuoyunda büyük tepki topladı.Halkın Belirli Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama suçundan ifadesi alınan Deniz Göktaş'ın, adeta suçtan sıyrılmak için sığındığı savunma ise bu kadarına da pes dedirtti. İslam'ın kutsallarına dil uzatırken sergilediği cüreti mahkeme kapısında kaybeden Göktaş, hakaret kastı taşımadığını öne sürdü.Milyonlarca Müslümanın kırmızı çizgisi olan ayetlerle dalga geçmesini 'Yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf yaptım' diyerek normalleştirmeye çalışan sözde komedyen, bugüne kadar gösterisini 100 bin kişinin izlediğini ve kimseden şikayet gelmediğini iddia ederek yaptığı saygısızlığı hafifletmeye çalıştı.