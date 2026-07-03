İSTANBUL'DA DEV YAPAY ZEKA OPERASYONU! AVRUPA'YI DOLANDIRAN ŞEBEKE MASLAK'TA ÇÖKERTİLDİ

İstanbul, uluslararası suç organizasyonlarına ve siber dolandırıcılık ağlarına darbe vurmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içinde yürütülen kararlı mücadeleye bir yenisi daha eklendi. Çekya adli makamlarından gelen uluslararası adli yardımlaşma talebi, İstanbul'da dev bir operasyonun fitilini ateşledi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz soruşturma, siber dolandırıcıların akılalmaz yöntemlerini gözler önüne serdi. Şebekenin, İstanbul Maslak'ta bulunan lüks bir iş merkezinde gizli bir çağrı merkezi kurduğu belirlendi.Yapay zekâ destekli gelişmiş yazılımlar kullanan şebeke üyelerinin, Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri hedef aldığı tespit edildi. Kendilerini polis, savcı, asker ve banka görevlisi olarak tanıtarak mağdurları ağlarına düşüren şüphelilerin, başta çok sayıda Çekya vatandaşı olmak üzere Avrupalıları dolandırarak yüksek miktarda haksız menfaat temin ettikleri ortaya çıkarıldı.Polisin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Maslak'taki çağrı merkezine yapılan baskında, içeride faaliyet gösteren 80 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.Şebekenin, Avrupalı mağdurlardan elde ettiği devasa suç gelirlerini takibi zorlaştırmak amacıyla banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer ederek aklamaya çalıştığı belirlendi. İstanbul'da eş zamanlı olarak 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.Gelişmeyi sosyal medya hesabı (X) üzerinden duyuran Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, operasyonda emeği geçenleri tebrik etti. Gürlek, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanımız SayınRecep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon içinde, uluslararası suç organizasyonlarına, siber dolandırıcılık ağlarına ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.Çekya adli makamlarınca uluslararası adli yardımlaşma kapsamında iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturma neticesinde uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi çökertilmiştir.İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden yapay zekâ destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayan şüphelilerin; çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırarak yüksek miktarda haksız menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır.Maslak'ta bir iş merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenen çağrı merkezinde, 80 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu; mağdurlardan elde edilen suç gelirlerinin banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı belirlenmiştir.Bu kapsamda İstanbul'da eş zamanlı 3 ayrı adrese operasyon düzenlenmiş; suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştur.Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum.Suçla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğimizi güçlendirerek, hukuk güvenliğini ve kamu düzenini koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz.