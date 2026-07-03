Gösterisinde Kur’an-ı Kerim İle Dalga Geçmişti! Sözde Komedyen Deniz Göktaş’tan Pişkin Savunma

Sabah'ın haberine göre; Gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay eden ve dini değerlerimizi aşağılayan sözde komedyan Deniz Göktaş gözaltına alındı. Dün yurtdışı seyahatinden Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sözde komedyen Deniz Göktaş hakkında sosyal medyada yayınlamış olduğu stand-up gösterisindeki içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edildiği gerekçesiyle 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden 185 adet CİMER başvurusu, aynı konuya ilişkin olması nedeniyle toplu olarak değerlendirilmiş; ilgili şahıs hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır.Deniz Göktaş, Harbiye'de, dijital platformlarda da izleyicilerle buluşturduğu 'Ölü Deniz' isimli şovu sahnelemişti. Şovda yer alan bazı kesitler/sahneler tepki çekmişti. Göktaş gösteride 'İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik.' şeklinde kutsal kitaplara yönelik ifadeler kullanmıştı.Bugün adliyeye sevk edilen Deniz Göktaş'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Komedyen olduğunu ve 'yüksek gelirli' olduğunu belirten Göktaş, soruşturmaya konu olan YouTube kanalının kendisine ait olduğunu, videonun da 1 Haziran 2026 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği stand-up gösterisinin kaydı olduğunu söyledi.Gösteride kullandığı ifadelerin önceden hazırlanmış olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Göktaş, 'Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir' dedi.Gösterisinde Kur'an-ı Kerim'e ilişkin kullandığı ifadeler sorulan Göktaş, sözlerinin mizah amacı taşıdığını savunarak, 'Halkın belli bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama kastım kesinlikle yoktur. Bu gösteri 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapmış olduğum gösteriye aittir. 100 bin üzerinde seyirci izlemiştir. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. Çeviride sorun var cümlesi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylenmiştir. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur' dedi. Cumhurbaşkanı hakkında kullandığı ifadeler de sorulan Göktaş, suçlamayı reddetti.