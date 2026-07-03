Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeleri Sıraladı! 'Büyük Ve Güçlü Türkiye'nin Kapılarını Sonuna Kadar Açmak İstiyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 'Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.Tarım, hem insan için hem de insanlığın geleceği için önemlidir, hayatidir, yeri doldurulamazdır. Türk medeniyetinin varislerinin başında çiftçilerimiz vardır.Zararlı kimyasallarla ekolojik dengenin bozulmasının ceremesini çekiyoruz, vahşi kapitalist zihniyet bugün yaşadığımız sorunların baş sorumlusudur. Nimeti aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. İnsanın insan üzerinde nasıl hakkı varsa, nimetin de insanın üzerinde hakkı vardır. Nimetin hukukunu gözetmek en yüce erdemlerden biridir. İnsanlık olarak, daha fazla kazanmak, daha fazla tüketmek uğruna suyun, toprağın, havanın kirletilmesinin bedelini çok ağır ödüyoruz.Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çiftçimizin yüzü de gülmeye başladı. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz.Hedeflerimize doğru inşallah kararlılıkla yürüyeceğiz. 42 ilimizde açacağımız 61 organize tarım bölgesi ile tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğizAna muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez, bırakın milleti kendilerine bile hayırları yok, biz ise gece gündüz demeden ülkemiz için vatandaşımız için özellikle istikbalimizin teminatı gençlerimiz için çalışıyoruz. Her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın gayreti içerisindeyiz. Terörsüz Türkiye süreci ile ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan sorunu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor.Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz.