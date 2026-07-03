CHP'de Çifte Standart! Tartışmalı Açıklamalar Yeniden Gündemde

Sözde komedyen Deniz Göktaş'ı savunan CHP Milletvekili Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ın ikiyüzlülüğü deşifre oldu. Özel'den sonra Başarır da X üzerinden paylaşımda bulunarak, dini değerleri hedef alan Göktaş hakkında soruşturma açılmasının çelişki olduğunu savundu. Ancak aynı Başarır, 2020 yılında Pınar Fidan isimli komedyenin gösterisinde Alevilere yönelik kullandığı ifadelere sert tepki göstermişti.Başarır, gözaltına alınan ve tutuklanan Fidan hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: 'Bunun adı mizah olamaz. Bu utanmazlık, bu rezillik. Bu ahlaksızlık. Videoda atılan her kahkahada bir kere daha utandım. Bunun için Alevi olmak değil yalnızca insan olmak yeterli. Böylesi zavallı zihniyetlere yazıklar olsun.'